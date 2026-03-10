Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cancelaciones FallasFallero infantil BenimàmetTiempo FallasTransporte FallasTienda 9 MercadonaResultados MercadonaSalarios MercadonaDiscriminación Paterna
instagramlinkedin

Fútbol

Dos jugadores del Los Angeles FC, expulsados de por vida por culpa de las apuestas deportivas

Se trata de Yaw Yeboah, exjugador del Real Oviedo, Numancia y Celta de Vigo B, y Derrick Jones

Yaw Yeboah, en un partido con el Real Oviedo.

Yaw Yeboah, en un partido con el Real Oviedo. / Julian Rus

O. O.

La MLS ha sancionado con la expulsión definitiva a Yaw Yeboah, exjugador del Real Oviedo, Numancia y Celta de Vigo B, y a Derrick Jones, ambos exfutbolistas del Los Angeles FC, por haber apostado en partidos de la competición, incluidos encuentros de sus propios equipos.

La liga norteamericana determinó que los dos futbolistas participaron en actividades de apuestas ilegales a lo largo de las temporadas 2024 y 2025. Entre los casos documentados figura que ambos apostaron a que Jones recibiría una tarjeta amarilla en un partido disputado el 19 de octubre de 2024, resultado que efectivamente se produjo.

Noticias relacionadas

La MLS señaló que facilitaron información confidencial a terceros sobre su intención de provocar amonestaciones. No obstante, la institución precisó que no ha encontrado evidencias de que estas conductas alteraran el resultado de ningún encuentro.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La guerra de Irán también afecta a las Fallas: cancelaciones de turistas chinos, japoneses y australianos
  2. Las Fallas piden perdón por las molestias antes de empezar los cinco días de carpas inútiles
  3. Las Falleras Mayores de València estrenan trajes morados como guiño al 8 de Marzo
  4. Una comisión de Benimàmet anuncia el cierre del casal por el fallecimiento de un fallero infantil
  5. Rescatan a una persona del incendio en una vivienda en el barrio de Benicalap de València
  6. Detenido en Gandia por sustraer en Xeraco un semirremolque frigorífico: La Guardia Civil, contra la piratería en el transporte
  7. Mercadona presenta hoy los resultados históricos de 2025, que mejoran en cifra de negocio y beneficios
  8. Anuncio sobre la 'mascletà' del 10 de marzo

El Hospital de la Ribera estrena la unidad para pacientes de corta estancia con once camas

El Ayuntamiento de Rafelbunyol transforma la piscina municipal con geotermia y ahorra 70.000€ anuales

El Ayuntamiento de Rafelbunyol transforma la piscina municipal con geotermia y ahorra 70.000€ anuales

Calp, un pueblo de bandera: 20.000 euros para el mástil y la "Senyera" que ondeará junto a la rojigualda

Calp, un pueblo de bandera: 20.000 euros para el mástil y la "Senyera" que ondeará junto a la rojigualda

Juan Pous, atleta de Oliva, vuelve por sus fueros: Subcampeón de España tras dos años de calvario por las lesiones

Juan Pous, atleta de Oliva, vuelve por sus fueros: Subcampeón de España tras dos años de calvario por las lesiones

Catalá recibe a las Falleras Mayores Infantiles de Valéncia de la historia

Catalá recibe a las Falleras Mayores Infantiles de Valéncia de la historia

Massamagrell ejecutará un nuevo colector de pluviales en la zona de Francisco Redolat con avenida Náquera para mejorar el drenaje de la zona

Massamagrell ejecutará un nuevo colector de pluviales en la zona de Francisco Redolat con avenida Náquera para mejorar el drenaje de la zona

Los arroceros abogan en Sueca por variedades resistentes a una plaga que ya amenaza el cultivo de las tradicionales

Los arroceros abogan en Sueca por variedades resistentes a una plaga que ya amenaza el cultivo de las tradicionales
Tracking Pixel Contents