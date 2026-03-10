El Levante UD rompe una larga racha sin empezar ganando en el Ciutat

Una larga racha sin empezar ganando en el Ciutat de València llega a su fin. A pesar de estar aún a cuatro puntos de la salvación y de no haber logrado esa ansiada victoria el pasado sábado ante el Girona, el Levante UD de Luís Castroha mejorado ciertos aspectos del equipo. Dos de ellos destacan por encima de todo: el primero, potenciar la factoría de Buñol y dar la oportunidad a muchos canteranos talentosos y prometedores —véase con Paco Cortés, Kareem Tunde, Nacho Pérez o el goleador y enrachado Carlos Espí—; y, segundo, fortalecerse en casa y mejorar sus números como local.

La permanencia pasa sí o sí por sumar el máximo número de puntos posible en coliseo granota, y al ser posible ganando todos o casi todos los encuentros ante rivales directos. Los de Luís Castro se quedaron muy cerca de lograr esa segunda victoria consecutiva frente al conjunto gironí, aunque, en el descuento, los de Míchel le arrebataron un triunfo que era crucial no solo para seguir peleando por la permanencia, sino también por los pinchazos del resto de contrincantes. Los otros cuatro equipos en zona de descenso o cercanos a ella se dejaron puntos por el camino en la jornada 27: Elche (derrota), Alavés (derrota), Oviedo (empate) y Mallorca (empate).

Dela celebrando eufórico el gol de Espí ante el Girona / LALIGA

El Ciutat vuelve a ganar

No obstante, lo que es evidente es que, desde la llegada del técnico portugués a tierras levantinistas, el Levante ha restaurado parcialmente esa confianza y seguridad de jugar en el Ciutat. En sus seis encuentros en casa, ha ganado dos (Elche y Alavés), ha empatado dos (Atlético y Espanyol) y ha perdido dos (Valencia y Villarreal). Además, el conjunto granota ha recuperado esa comunión equipo-afición y, por consiguiente, la épica y las proezas de las grandes noches rodeados de los suyos, en el bastión de Orriols. Ante Elche y Alavés, los de Luís Castro lograron dos victorias trascendentales en el descuento y con una gran remontada ante el conjunto ilicitano.

La fortaleza blaugrana deberá resistir y superar a los próximos cinco visitantes, cinco nuevas finales que no admiten fallo. En total, los granotas suman 14 partidos de LaLiga diputados en su feudo, con dos victorias, cinco empates y siete derrotas. Esto hace un total de 11 de 42 puntos posibles. Números bajos e insuficientes para un equipo al que la salvación le pasa en gran medida por ganar de anfitrión. No obstante, el primer triunfo en casa que tanto se le resistió a Julián Calero lo consiguió finalmente Luís Castro frente al conjunto verdiblanco. El Levante tiene que seguir mentalizado y preparado para no dejarse más puntos por el camino en el Ciutat... si no quiere complicarse más una última vida muy debilitada pero aún esperanzada de seguir en Primera División. Muchas cosas por mejorar, por pulir y por perfeccionar, aunque los avances en casa, arropado con los ánimos incansables de su gente, son evidentes.

Rota la larga racha sin empezar ganando

Los de Luís Castro han abierto el marcador en sus últimos dos encuentros en casa, ante Alavés y Girona, ambos con los goles de Carlos Espí, aunque terminaron con resultados distintos: uno con victoria (2-0) y otro con empate (1-1), respectivamente. El conjunto granota llevaba diez jornadas consecutivas sin marcar primero como local; concretamente el último corresponde al 14 de septiembre de 2025, en el empate 2-2 ante el Betis. El otro partido donde el Levante empezó ganando fue en la derrota 2-3 contra el Barcelona en la jornada 2. Con estos dos, ya son cuatro de catorce partidos jugados en el Ciutat de València en los que el cuadro levantinista ha empezado poniéndose por delante en el marcador.

Asimismo, en los otros diez encuentros, el conjunto granota solo ha terminado ganando una vez cuando ha empezado perdiendo: en la remontada ante el Elche. En los demás suma seis derrotas y tres empates. Esto demuestra la importancia que tiene para el Levante adelantarse antes que su rival, y así contagiar a una afición que en la circunstancia que sea siempre está ahí para apoyar a su club. Estos dos últimos partidos rompen con una mala racha de casi seis meses siendo incapaz de ser el primero en marcar cuando juega de local. De hecho, de esas 14 jornadas solo ha ganado una vez cuando ha empezado anotando y fue la semana pasada frente al conjunto babazorro. Por tanto, Luís Castro iguala ese registro que inició Julián Calero en los dos primeros partidos como local, pero que ha terminado diluyéndose durante la competición. Ahora, el Ciutat vuelve a empezar ganando y debe terminar ganando para acercarse al gran objetivo de permanecer en la máxima categoría del fútbol español. Aunque la afición granota es un pilar leal y fiable.

Noticias relacionadas