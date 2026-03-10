Quique Llopis y Eusebio Cáceres, convocados para el Mundial de Torun

No ha habido sorpresas, sólo dos atletas valencianos: Quique Llopis y Eusebio Cáceres tenían la marca mínima exigida para participar en el Mundial de Torun y serán por tanto los representantes de la Comunitat Valenciana en la selección española que ha sido anunciada este martes 10 de marzo. El vallista y el saltador forman parte de la lista de 13 atletas: seis mujeres y siete hombres que representarán a España en el l Campeonato del Mundo de Pista Cubierta, que se disputará en la localidad polaca de Torun del 20 al 22 de marzo, una lista que aumentará previsiblemente cuando se actualicen los respectivos rankings.

Los seleccionados / RFEA

Fátima Diame, la gran ausente

Una selección española en la, de momento no está Fátima Diame. La saltadora, que no ha logrado superar los 6,66 exigidos para estar en el Mundial, será, salvo sorpresa de última hora, una de las grandes ausentes y no podrá defender los dos bronces consecutivos logrados en las dos últimas ediciones del Mundial en Pista Cubierta: Glasgow 2024 y China 2025. En el Campeonato de España short track celebrado en el Luis Puig saltó 6,62, lo que le valió para llevarse el oro pero la dejaba a 4 centímetros de la mínima. Tampoco lo logró en el miting de Berlín, el pasado fin de semana. Pese a que las opciones son muy escasas, la Federación Española dejaba abierta una puerta para que tras la actualizació de ránkings pueda tener hueco Diame, al igual que otros atletas españoles que están también en su situación como Markel Fernández y David García (400 m), Pol Oriach (3.000 m), Jaime Guerra, Héctor Santos, Fátima Diame (longitud), esta último bronce mundialista el año pasado, y Pol Ferrer (heptatlón). Este miércoles 11 se cerrará definitivamente los ránkings, la última, aunque remota, oportunidad para Diame, a la espera de posibles movimientos en la cuota de participación, derivados de renuncias o reajustes de otros países.

De momento Quique Llopis y Eusebio Cáceres serán las dos bazas valencianas. Quique Llopis es una de las grandes esperanzas españolas para lograr medalla en Torun. Esta temporada ha batido el récord de España de los 60 m.v. con 7.45 y viene de colgarse el oro en el Campeonato de España en València. Tras quedar cuarto en los Juegos de París 2024 y en el Mundial de Tokio al aire libre en los 110m.v, el de Bellreguard quiere subir por fin a un podio de una gran cita internacional.

Por su parte, el veterano saltador alicantino Eusebio Cáceres atraviesa una segunda juventud a sus 34 años y viene de conquistar un nuevo título de campeón de España en el Luis Puig logrando además su mejor marca personal: 8,19. Ocho años después, Eusebio Cáceres regresa al Mundial.

El resto de convocados

En esta prelista, a nivel masculino, sobresalen nombres importantes como Mohamed Attaoui, que estará acompañado en los 800 metros por Elvin Josué Canales, bronce mundialista el año pasado, y Mariano García, oro mundial en 800 en 2022 y que competirá en los 1.500 m.

En cuanto a la preselección femenina, destacan las figuras de Marta García, que sólo competirá en los 3.000 m y llega a esta cita en gran estado de forma, la velocista Jaël-Sakura Bestué, en 60 m, y Paula Sevilla, bronce continental bajo techo el año pasado en 400 m y que debuta en un Mundial.

Además de estos atletas, la RFEA citó los casos de Guillem Crespí (60 m), Irati Mitxelena (longitud), el relevo de 4x400 m femenino, y el relevo 4x400 mixto, clasificados por 'Top List', pero pendientes de ratificación. El 4x400 m estará formado Sevilla, Hervás, Rocío Arroyo, Carmen Avilés, Daniela Fra y Ana Prieto, mientras que Markel Fernández, David García y Gerson Pozo estarían en el mixto.

Pepe Peiró analiza la selección: "Llopis está increíble"

El seleccionador nacional, el valenciano Pepe Peiró "Llevamos un equipo no demasiado amplio, pero en el que todos y cada uno de los atletas están en un estado de forma excepcional, aunque, lógicamente, dependemos también de los rivales", señaló José Peiró en rueda de prensa tras dar la prelista.

El seleccionador recalcó que "hay gente que ha demostrado un estado de forma envidiable como Attaoui o Mariano García", y sin olvidar a Llopis que "está increíble". "Sabéis que soy muy optimista y creo que el papel va a ser muy bueno", advirtió.

El que no está en la prelista es el saltador Jordan Díaz, que volvió a lesionarse cuando iba a participar en el Campeonato de España y no tendrá plaza, aunque Peiró, "por supuesto", que cuenta con el campeón olímpico para el Europeo al Aire Libre de Birmingham (Inglaterra) de este verano.

El técnico no quiso entrar a valorar la noticia de que el hispano-cubano vaya a marcharse de España. "Parece ser que ha tomado una decisión de dar un giro a su vida personal y estamos en contacto con él. He hablado con él unas cuantas veces y me consta que en la federación también y bueno, vamos a esperar la evolución. Más allá de lo que cada uno pueda pensar y valorar, está en su libre decisión de encaminar su vida personal y deportiva hacia donde quiera conveniente. Seguimos contando con él, faltaría más", zanjó.

Peiró dejó claro que no acudirán con un relevo 4x400 masculino porque "no reúnen las condiciones", algo que los propios implicados han entendido "perfectamente", y para "priorizar también el relevo mixto donde hay mejores posibilidades".

Además, celebró volver a tener al saltador Eusebio Cáceres tras su gran Campeonato de España. "Eusebio es muy bueno, solamente necesita a veces un poquito de salud y de estabilidad. Es una especial alegría porque se merece todo lo bueno que le ha pasado, pero creo que se merece un 'poquito' más todavía", confesó.

José Peiró también está "seguro" que para el Europeo el equipo va a ser "muchísimo más numeroso". "En este momento, estamos planteando cifras de alrededor de 90 atletas en total", confirmó. "Como sabéis, ha habido atletas que han preferido salir de este Mundial para empezar ya a preparar el Europeo, que es lo que priorizan para esta temporada", añadió.

Lista de seleccionados

-Hombres.

800 m: Mohamed Attaoui y Elvin Josué Canales.

1500 m: Mariano García y Carlos Sáez.

60 mv: Enrique Llopis y Asier Martínez.

Longitud: Eusebio Cáceres.

-Mujeres.

60 m: Jaël-Sakura Bestué.

400 m: Blanca Hervás y Paula Sevilla.

800 m: Rocío Arroyo y Lorea Ibarzabal.

3000 m: Marta García.