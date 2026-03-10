Seis años del Valencia-Atalanta: el último partido del Valencia CF en Europa

Han transcurrido exactamente seis años (2.191 días) desde que el Valencia CF disputara su último partido en competición Europa. Desde aquel fatídico encuentro, por las circunstancias que lo rodearon y sin público en la grada, el conjunto valencianista no ha vuelto a pisar estadios del viejo continente (más allá de los amistosos veraniegos) y ha desaparecido del Ranking Fifa al no sumar puntos para su coeficiente durante los últimos 72 meses.

Con un Mestalla vacío, frio y con una pandemia que ya campaba a sus anchas por las calles del país, el Valencia se despedía de Europa, casualidades de la vida, el mismo día que se cancelaban las Fallas 2020 por la covid. El conjunto que entonces lideraba Albert Celades no pudo voltear el 4-1 de la ida disputada en San Siro, en el conocido como partido de la ‘bomba biológica’, al ser Bérgamo, sede de la Atalanta, uno de los principales focos de coronavirus de Italia en aquellas fechas y cuyos aficiondos se desplazaron en masa hasta Milán para el choque.

Penalti a los tres minutos y adiós

El Valencia salió al césped de Mestalla aquel 10 de marzo con Cillessen, Wass, Coquelin, Diakhaby, Gayà; Ferran Torres, Parejo, Kondogbia, Soler; Gameiro y Rodrigo. Las opciones de intento de remontada, sin aliento de la afición valencianista después de que la Generalitat decretara que el partido fuera a puerta cerrada por la amenaza del covid, se disiparon a los tres minutos cuando un penalti cometido por Diakhaby supuso el 0-1 y el principio del fin. Al final, derrota por 3-4 y una eliminación por un contundente 8-4, desperdiciando el factor campo tras finalizar la fase de grupos como primer clasificado.

Agencia ATLAS

Seis años después el Valencia de Meriton sigue fuera de Europa, un territorio que ha conquistado en hasta siete ocasiones: dos Copas de Ferias, una Recopa, una Copa de la UEFA, dos Supercopas de Europa y una Copa Intertoto. Además de dos finales de Liga de Campeones. Tras aquella participación en la Champions 19/20, el club sumaba 17.000 puntos por sus últimos cinco años de competición, puntos que ahora ya no existen, circunstancia que ha provocado que la entidad de Mestalla haya desaparecido del Ranking UEFA.

Tres clasificaciones en once años

Desde la llegada de Meriton al club, en la temporada 2014/2015, el Valencia solo ha disputado competición europea (siempre la Champions League) en tres: esa primera con Nuno Espirito Santo en el banquillo y en las dos lideradas por Marcelino García Toral y Mateu Alemany. El resto de temporadas, Zona Meriton, con puestos al final de campeonato entre el nueve y el dieciseis, con peligro de descenso en algunas de ellas.

En cambio, en las once temporadas anteriores al aterrizaje de Peter Lim, el Valencia siempre jugó en Europa. La sequía actual del club si disputar competición europea de manera consecutiva, sólo es superada, de momento, por la vivida entre 1983 y 1989, cuando se alcanzaron los 2.373 días.