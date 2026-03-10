Fin a la sequía: el Valencia CF remonta y pone fin a la peor racha de su historia sin remontadas

De la manera más épica y postrera posible llegó el fin de la maldición del Valencia CF con las remontadas. El conjunto de Mestalla le dio la vuelta al marcador contra el Deportivo Alavés de la forma más inesperada posible, volteando un segundo gol después de pasarse casi todo el partido tratando de voltear el primero, con un estadio valencianista que llevó el volandas al equipo en el tramo final y que se cayó con el penalti de Hugo Duro.

El triunfo no supuso el final a una mala racha normal o cíclica, sino que puso fin a la peor de toda la historia del club sin remontar un encuentro. Después de prácticamente tres años viendo como empezar perdiendo era sinónimo de no ganar, los valencianistas pudieron cambiarle el signo a un encuentro. Más concretamente desde el día en que Javi Guerra marcó un golazo clave al Real Valladolid en la lucha por evitar el descenso con Rubén Baraja en el banquillo.

Javi Guerra celebrando la última remontada del VCF / JM López

109 partidos sin remontar

Los datos, de hecho, son realmente llamativos. El Valencia llevaba la friolera de 109 partidos seguidos sin remontar un encuentro, un total de 1.046 días sin darle la vuelta a un marcador. Nunca en toda la historia la entidad de Mestalla se había pasado tanto tiempo sin conseguirlo.

Una remontada para cambiar las miras

La última remontada sirvió para dar un paso de gigante para salvarse en una temporada agónica y esta que llega unas jornadas antes tiene que servirle al Valencia CF para ejecutar un cambio de miras y dejar de 'chapotear' en el fango de la lucha por la permanencia.

Con el triunfo, los valencianistas le sacan siete puntos a la zona de descenso y están más cerca de la séptima y octava plaza (hipotética zona europea) que de los tres puestos fatídicos de la cola de la clasificación.