Aaron Escandell: "Siempre he querido volver al Valencia CF"

Esta temporada en LaLiga uno de los grandes focos es el que apunta a Aaron Escandell (30 años). El meta del Real Oviedo es el que más paradas lleva de toda LaLiga y ha salvado infinidad de goles al conjunto asturiano, colista de la tabla clasificatoria. Este fin de semana se medirá al Valencia CF, el equipo en el que se formó y al que siempre ha querido regresar.

El portero valenciano ha concedido una entrevista a Tribuna Deportiva en la que ha dejado muy claros sus sentimientos, además de su anhelo por defender la portería valencianista: "Yo siempre he querido volver al Valencia. Quise volver al VCF Mestalla cuando salí del Málaga, que en ese momento estaban en Segunda B. Claro que me hubiese gustado volver porque es un gran club y un gran equipo", dijo.

Ha explotado esta temporada

Escandell es uno de los jugadores revelación, lleva 121 paradas realizadas (24 más que el segundo que es Mathew Ryan con 97) y colecciona intereses para quedarse en Primera División descienda o se salve el Oviedo, club con el que le queda solamente un año de contrato y del que no saldría muy caro especialmente si baja a Segunda División.

En esta tesitura, al portero le gustaría poder jugar en el Valencia: "Mi cabeza está enfocada en el día a día. Pero para mí es todo un orgullo que un grande como el Valencia se fije en mí", señalaba, dejándose querer. Asimismo, sacó a relucir también su sentimiento valencianista: "Me gusta ver al Valencia. Tengo un sentimiento especial por el Valencia. Yo salí de la cantera y jugué con Gayà en las categorías inferiores. Y como buen valencianista siempre le deseas lo mejor", exponía.

Sentimiento valencianista

También dejó patente la atracción que siente por el embrujo de Mestalla: "Cuando el Valencia jugaba en Champions iba a verlo a Mestalla. Me impactó muchísimo. A mí me encanta jugar en estadios así, con ese ruido y presión", decía el meta.

Por último, Escandell alertó de que el Oviedo no está muerto a pesar de su situación clasificatoria: "Sabemos lo que nos jugamos contra el Valencia, que para nosotros es una finalísima. Mucha gente nos da por muertos, lo respeto, pero nosotros en el vestuario no lo pensamos. Estamos muy enfocados en el partido del sábado", expresaba.