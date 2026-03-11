Los aficionados españoles podrán disfrutar gratis de la Fórmula 1 y MotoGP

Los aficionados al motor en España están de enhorabuena. Hablemos de dos o de cuatro ruedas, tendrán varias citas destacadas para disfrutar en abierto por televisión esta temporada. Mediaset España ha cerrado un acuerdo con DAZN, propietaria de los derechos televisivos de la Fórmula 1, y con MotoGP Sports Entertainment Group para emitir gratuitamente algunos de los grandes premios más esperados del calendario.

El acuerdo permitirá que los espectadores puedan seguir dos carreras de Fórmula 1 y tres pruebas del Mundial de motociclismo sin necesidad de suscripción, una iniciativa que vuelve a acercar el deporte del motor a la televisión en abierto y que incluye algunas de las citas más emblemáticas del calendario internacional.

Valencia, protagonista del Mundial de MotoGP

El acuerdo también incluye tres pruebas clave del Mundial de MotoGP, entre ellas el esperado Gran Premio de la Comunitat Valenciana de MotoGP, que se disputará del 20 al 22 de noviembre en el Circuit Ricardo Tormo.

Además del evento valenciano, Mediaset ofrecerá en abierto el Gran Premio de España de MotoGP en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto (24-26 de abril) y el Gran Premio de Catalunya de MotoGP en el Circuit de Barcelona-Catalunya (15-17 de mayo), tres pruebas que cada temporada reúnen a miles de aficionados y que forman parte del calendario más tradicional del motociclismo mundial.

La Fórmula 1 también se verá en abierto

En lo que respecta a la Fórmula 1, Mediaset retransmitirá íntegramente dos grandes premios disputados en España. El primero será el Gran Premio de España de Fórmula 1, que se celebrará del 12 al 14 de junio en el Circuit de Barcelona-Catalunya. Será el sexto año consecutivo en el que esta prueba se emita en abierto, consolidando una tradición que permite a los seguidores del automovilismo seguir la carrera sin coste.

Fernando Alonso, uno de los grandes atractivos de la F1 este siglo / XAVIER BONILLA

La segunda gran cita será el Gran Premio de Madrid de Fórmula 1, programado del 11 al 13 de septiembre. La carrera marcará el debut de la capital en el calendario mundial de la Fórmula 1 y supondrá un acontecimiento histórico para el automovilismo español, ya que la competición regresará a Madrid más de cuatro décadas después.

Más motor gratis para los aficionados

Con esta alianza, Mediaset refuerza su apuesta por la emisión de grandes eventos deportivos en abierto, facilitando que los seguidores del motor puedan disfrutar de algunas de las citas más importantes de la temporada sin necesidad de plataformas de pago.

La iniciativa permitirá que carreras tan emblemáticas como Valencia, Jerez o Barcelona vuelvan a tener una amplia ventana televisiva en España, acercando el espectáculo de la Fórmula 1 y MotoGP a millones de espectadores y manteniendo viva la tradición del motor en televisión gratuita.