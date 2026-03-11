Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Mascletà hoyCancelaciones FallasConstructora SaguntTorres CanetCorberán-PepeluTienda 9Playas SaguntSalarios MercadonaArena costa
instagramlinkedin

La finestra de Paco Lloret: "Las aguas se tranquilizan para el Valencia CF"

La finestra de Paco Lloret: "Las aguas se tranquilizan"

La finestra de Paco Lloret: "Las aguas se tranquilizan"

L-EMV

Redacción Levante-EMV

"Ironías del destino, paradojas de la vida", con estas palabras arranca el videoanálisis del periodista Paco Lloret sobre lo vivido en el último encuentro en Mestalla. Para el experto, el panorama del partido cambió drásticamente en los últimos instantes, pasando de una grada que exigía dimisiones a la euforia total tras marcar dos goles en el tiempo de descuento que, a su juicio, hicieron "justicia" deportiva.

En su crónica de los hechos, el periodista destaca dos puntos clave sobre el estado actual del club. "Las aguas se tranquilizan": Lloret sostiene que este resultado permite a la grada respirar y calma la tensión social que rodeaba al equipo. Para el comunicador, esta victoria es especialmente significativa por haberse producido a pesar de decisiones arbitrales polémicas, como el penalti señalado por Guzmán Mansilla que, según sus palabras, "no existía".

Noticias relacionadas

"El Valencia está ya en territorio de indefinición": Tras superar este tramo de partidos, Lloret sitúa al conjunto de Corberán en una zona de la tabla que califica de ambigua. El periodista señala que a partir de ahora se verá si el equipo es capaz de "continuar escalando y aspirar a alguna cosa" o si se mantendrá en ese terreno de incertidumbre clasificatoria

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents