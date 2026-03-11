Un lance del juego cambió el destino de Carlos Llorens: "No fiché por el Valencia tras lesionar a David Albelda"

El fútbol es tan impredecible que un simple gesto, en un solo segundo, puede dar al traste con un partido, ya sea el primero de un campeonato o la mismísima final, o con una carrera profesional. Y precisamente fue un lance del juego el que impidió que un futbolista, valenciano, fichara por el Valencia CF por lesionar a uno de los emblemas de Mestalla.

Diciembre de 1999. El Valencia CF que entrena Hector Cúper se mide al Rayo Vallecano en Mestalla. Los valencianistas forman con Palop, Björklund, Djukic, Pellegrino, Angloma; Albelda, Farinós; Mendienta, Kily; Oscar y Juan Sánchez. En el minuto 36, David Albelda corta un balón, pero se le queda largo. Corre en su busca perseguido por Carlos Llorens, lateral rayista, que a la altura de la linea de cal derriba al de la Pobla Llarga en una dura entrada. Albelda es retirado en camilla con una fractura de peroné. El célebre colegiado Evaristo Puentes Leira muestra a Llorens la cartulina amarilla. El Valencia ganó aquel partido (3-1), con dos goles de Juan Sánchez y otro de Mendieta.

"No vuelvas"

Esa dura entrada que causó una lesión que apartó a David Albeda de los terrenos de juego durante tres meses, motivó que se frustrara el fichaje de Llorens por el Valencia. Lo contó el propio lateral valenciano este martes en el programa La Banda. “Me siguen recordando aquella lesión”, comentaba el exjugador, que reveló un episodio que “no sabe casi nadie”.

Así, Carlos Llorens relató que después de aquel partido hacía noche en Valencia para firmar un contrato de tres años con la entidad valencianista. “Pero tras la lesión, me dijeron que regresara a Madrid y 'no vuelvas'”, afirmó en todo de broma. “Son cosas del fútbol”, aceptaba con resignación.

De hecho, explicaba que coincide con David Albelda en la Ciudad Deportiva de Paterna, donde el excapitán va a ver jugar a su hijo. “Eramos amigos y había un respeto, pero me gusta arriesgar”, defendía para justifcar aquella entrada que truncó su llegada a Mestalla.

Llorens inició su carrera en el Valencia B y pasó por equipos como Elche, Levante UD, Leganés, Rayo Vallecano, Osasuna, Atlético de Madrid o Alavés. Se retiró en 2009.