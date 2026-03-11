Largie Ramazani responde sobre las opciones de Europa y su futuro en el Valencia CF

Large Ramazani ha estado junto con Umar Sadiq en un acto de Skoda, uno de los sponsors del Valencia CF, y ha hablado brevemente con los medios sobre la situación del equipo después de la última victoria que confirma la mejoría valencianista -ya siete por encima del descenso- y también su nuevo status dentro del equipo.

El extremo belga fue preguntado por si le gustaría seguir en Mestalla más allá de su cesión, es decir, de cara a la próxima temporada. Sobre este asunto se limitó a decir que está en Valencia "para trabajar" y que en este momento lo único que quieren es "ganar partidos y que la afición esté feliz".

¿Se habla de Europa en el vestuario? "Puede ser que sí y puede ser que no"

Ramazani también fue preguntado en varias ocasiones sobre la posibilidad de ir a Europa de cara al próximo curso, algo sobre lo que en principio no soltó prenda, aunque cuando le cuestionaron si en el vestuario ya se había escuchado la palabra Europa respondió de forma más enigmática: "Puede ser que sí y puede ser que no", aunque señalando que tienen "un buen equipo" y que van a "seguir mejorando".

Noticias relacionadas

El enfado de Rioja

Por último le preguntaron por una cuestión de vestuario, sobre el enfado de Luis Rioja al ser sustituido el pasado fin de semana y si les había pedido perdón. Ramazani respondió que es normal enfadarse cuando te cambian y que Rioja "es un buen compañero".