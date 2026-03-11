El Valencia, segundo equipo de LaLiga con más protagonismo en las áreas

En el fútbol todo se decide en las áreas, para bien o para mal. Y ahí el Valencia CF se ha convertido en uno de los equipos más protagonistas de LaLiga. Muchos de los partidos del Valencia se están decidiendo en las áreas, tanto en la propia como en la rival. El conjunto de Mestalla es el segundo equipo de LaLiga con mayor incidencia desde los once metros, sumando penaltis a favor y en contra. Ocho penaltis a su favor y siete en contra. En total, quince decisiones desde el punto de penalti que evidencian la constante exposición del Valencia tanto en ataque como en defensa.

Hugo Duro marcando el penalti del 3-2 contra el Alavés / Valencia CF

Protagonismo para bién y para mal

El dato confirma que el Valencia CF es uno de los equipos con mayor actividad dentro de las áreas esta temporada. La acumulación de penaltis en sus partidos tanto a favor como en contra lo sitúa entre los conjuntos con más incidencia en este apartado de LaLiga. Solo el Real Madrid presenta cifras superiores, mientras que el Celta también aparece entre los equipos con registros más altos. Estas estadísticas reflejan un patrón claro en los encuentros del Valencia: mucha acción cerca de las porterías y, en consecuencia, decisiones arbitrales que terminan teniendo un peso determinante en el desarrollo de los partidos. En el plano puramente deportivo, el rendimiento desde los once metros tampoco está siendo especialmente favorable para el Valencia. El conjunto valencianista ha transformado cinco de los ocho penaltis que ha tenido a favor, lo que supone un 62,5% de acierto, mientras que seis de los siete señalados en contra han terminado en gol, un 85,7%. A favor, el Valencia ha transformado 5 de 8 penaltis.

En contra, el equipo ha sufrido 7 penaltis y ha encajado 6: solo falló Vinícius Júnior (detenido) en el 4-0 del Bernabéu.

Polémicas arbitrales recientes

El matiz que añade más debate llega desde el plano arbitral. El Comité Técnico de Árbitros (CTA) ha reconocido recientemente varias decisiones erróneas en partidos del Valencia. Entre ellas, una mano dentro del área rival que no fue sancionada ante Osasuna y un penalti señalado en contra frente al Alavés que no debió concederse.

El equipo debería mantener ocho penaltis a favor, aunque con modificaciones en el listado: habría uno que no debió señalarse y otro que se dejó sin pitar.

En el apartado de penaltis en contra sí habría una corrección más significativa. De los siete señalados durante la temporada, el organismo arbitral considera que dos no debieron concederse, por lo que la cifra real debería situarse en cinco.

¿Cuánto pesan en el total de goles?

Con 30 goles a favor y 41 en contra tras 27 partidos, los 5 goles de penalti suponen en torno al 16,7% de los goles marcados; y los 6 encajados desde los once metros suponen aproximadamente el 14,6% de los goles recibidos. Es un porcentaje demasiado alto para un equipo que no va sobrado ni en pegada ni en seguridad defensiva.

Los encargados

El Valencia ha contado esta temporada con ocho penaltis a favor en LaLiga, con distintos protagonistas desde los once metros. El primero llegó en Mestalla frente al Real Oviedo, donde Danjuma asumió la responsabilidad, aunque el lanzamiento terminó fallado. El siguiente se produjo en la visita al Celta, con Pepelu como encargado del disparo, pero el balón tampoco acabó en la red.

El centrocampista sí acertó posteriormente en el Valencia-Elche, donde transformó la pena máxima señalada para el conjunto de Mestalla. A partir de ahí, Ramazani tomó protagonismo desde el punto de penalti, convirtiendo los lanzamientos señalados ante Espanyol, Villarreal y Osasuna.

Noticias relacionadas

Entre medias, el Valencia también dispuso de otro penalti en el Betis-Valencia, nuevamente ejecutado por Pepelu, aunque en esa ocasión el disparo tampoco terminó en gol. El último penalti a favor llegó frente al Alavés, con Hugo Duro como lanzador, que no perdonó desde los once metros para llevarse los tres puntos.