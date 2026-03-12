Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

David Albelda Jr. ya marca con España

El hijo de la leyenda valencianista anotó su primer tanto con la Selección Sub16 con un buen desmarque al segundo palo para rematar de cabeza

Pau Pardo

Valencia

El hijo de David Albelda sigue dando pasos muy firmes en su formación como futbolista. Descendiente de la leyenda valencianista, Albelda Jr. apunta alto en las categorías inferiores del Valencia CF y este año se ha estrenado como internacional con las categorías inferiores de la Selección Española.

Futbolista importante desde su primera llamada en la posición de pivote, esta semana cumplió un hito más al estrenarse como goleador en la victoria de La Rojita Sub16 frente a Suiza, anotando el sexto de los españoles con un buen desmarque al segundo palo para rematar de cabeza al fondo de las mallas.

David Albelda Fernández con David Albelda Aliqués

David Albelda Fernández con David Albelda Aliqués / Instagram David Albelda

Pivote físico y con buen toque

El jugador sigue los pasos de su padre. Juega en la misma demarcación y hace gala de un físico dominante que le permite ser un gran recuperador de balones. Además, sus buenos fundamentos técnicos le convierten en un pivote moderno y capaz de manejar al equipo desde el '6', asegurando una buena salida de pelota.

El joven Albelda cumplió con creces en la concentración bajo las órdenes de Hernán Pérez en Alfàs del Pi antes de volver a la disciplina valencianista de nuevo para regresar a la competición liguera. Allí estuvo para verle su padre, que presumió de hijo en redes sociales.

