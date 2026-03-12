Las carambolas que pueden llevar al Valencia CF a Europa

Las victorias de esta semana de Real Madrid y Atlético de Madrid en la Liga de Campeones, además del empate del FC Barcelona, pueden abrir una nueva ventana para que el Valencia CF no deje de mirar la posibilidad de clasificarse para competición europea el próximo curso. Cabe recordar que el club valencianista no pisa estadios del viejo continente desde hace seis temporadas.

Y el primer paso es saber cuántas plazas dispondrá el futbol español para jugar en Europa la próxima temporada. En este sentido, Las victorias de Madrid y Atlético, y el empate del Barça, ha encaramado a España al segundo puesto del ranking EUFA, con 18.031 puntos, superando a Alemania. El primer puesto lo ostenta Inglaterra con 22.513 puntos.

Si la temporada concluyera hoy mismo, España lograría cinco plazas para la Liga de Campeones, dos para la Europa League y una para la Conference. Es decir, los ocho primeros clasificados de LaLiga obtendrían billete europeo para la próxima temporada, aunque con matices. Actualmente, el Valencia CF ocupa la posición doce, con 32 puntos, a tres del octavo puesto, donde figura la Real Sociedad, con 35.

Valencia-Alavés, en imágenes / J.M. López

Pero, qué bailes de puestos pueden producirse en función de los campeones de las distintas competiciones. La Copa del Rey es una de las que puede provocar cambios. Si el Atlético de Madrid se lleva el título y queda entre los cuatro primeros (o cinco si España los mantiene para la Champions), el octavo obtendría puesto europeo. En cambio, si la Copa se la lleva la Real Sociedad y al final de Liga está fuera de los siete primeros, el octavo quedaría fuera de cualquier competición continental: cinco primeros van a la Champions, el sexto a la Europa League y el séptimo a la Conference. El otro puesto de Europa League sería para los de San Sebastián.

La bola extra de Betis y Celta

Por otro lado, Betis y Celta afrontan desde este jueves los octavos de final de la Europa League. Ambos son ahora quinto y sexto de LaLiga. Si finalmente fueran cinco equipos a la Champions y el sexto (bien béticos o bien celestes) ganara la Europa League, éste disputaría la Champions la próxima temporada. Si fuera así, séptimo y octavo irían a Europa League y noveno a la Conference. En este caso, dependería de si el campeón de Copa fuera la Real Sociedad y acabara LaLiga entre el séptimo y el noveno o fuera de esas posiciones.

En definitiva, una serie de cábalas donde el Valencia debería alcanzar mínimo la octava plaza para tratar de optar a un billete europeo.