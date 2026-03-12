El impacto económico sin Champions ni Europa League: el Valencia CF cede terreno ante Villarreal, Betis, Sevilla o Real Sociedad

El estudio realizado por Super sobre las cantidades ingresadas por los clubes españoles en las seis temporadas jugadas entre 2019 y 2025 prueba cómo el Valencia CF se ha ido cayendo de la élite del fútbol a la par que ha desaparecido del mapa europeo. La construcción del nuevo estadio, programada para el verano de 2027, se presenta desde la entidad como una tabla de salvación para la delicada situación financiera que obligó en julio de 2025 a firmar con Goldman Sachs la refinanciación de la deuda, con bonos y préstamos, con una cifra por encima de los 320 millones de euros.

A lo largo de los últimos seis años, desde que no pisa las competiciones europeas, el Valencia ha ido perdiendo músculo económico y confeccionando plantillas con costes globales por debajo de los 100 millones de euros. Tras la pandemia y las destituciones de Marcelino, como entrenador, y Mateu Alemany, como director general, Peter Lim fue estrechando el cinturón hasta el punto de que inversiones en fichajes como las de esta temporada 2025/26 resultan excepcionales al rebasar entre los mercados de verano e invierno los 16 millones en más de una decena de jugadores, liderando la apuesta hombres como Umar Sadiq (5 millones) y Filip Ugrinic (3,7).

Sin embargo, la ausencia en los torneos UEFA ha propiciado que el conjunto de Mestalla ceda poder económico y competitivo en comparación con sus rivales en la Liga española. A años luz de los grandes, Real Madrid, Barcelona y Atlético, otros clubes como Sevilla FC, Villarreal CF, Real Sociedad y Real Betis también han obtenido sumas mayores a las del Valencia. Una entidad como la sevillista, plagada de problemas financieros y deuda acumulada, ha podido subsistir en buena medida de lo ingresado en cuatro ediciones de la Champions y un título de Europa League en 2023.

Impacto económico de la ausencia europea del Valencia CF

La temporada 2019/20 es la última en la que el Valencia jugó en Europa. La trayectoria hasta los octavos de final, en los que fue eliminado por la Atalanta de Bérgamo, le dejó en caja un total de 60.798.000 euros. A partir de ahí, con posiciones siempre por debajo de los ocho primeros de la Liga, el grifo europeo, principal fuente de ingresos para los clubes, ha estado completamente cerrado para los de Mestalla mientras por Europa en las campañas sucesivas -entre 2020/21 y 2025/25- han desfilado hasta 13 equipos. Aparte de los clásicos, los 'nuevos ricos' en Europa: Villarreal, Real Sociedad, Athletic, Betis... y otros más modestos que también han accedido a jugar competiciones como la UEFA Europa League o la Conference, Celta, Granada, Rayo Vallecano, Osasuna, e incluso un Girona de Liga de Campeones en la edición 2024/25.

Valencia - Atalanta, el último partido en Europa

El ranking entre 2020 y 2025 lo encabeza el Real Madrid, con unos ingresos totales de 693,5 millones de euros, y le siguen con cantidades astronómicas el Barcelona (534,6) y el Atlético de Madrid (495,7). Delante del Valencia -contabilizando su última aparición en 2020- aparece, en primer lugar, el Sevilla, con hasta 291,2 millones, repartidos en Champions a razón de 224 millones, la Liga Europa, con 59,5, y siete 'kilos' por dos finales de la Supercopa de Europa.

Tras los andaluces: el Villarreal, con 146 millones ingresados desde las cuatro competiciones, 78,5 en la Liga de Campeones, 53 en la Europa League, que ganaron en 2021, diez en la Conference y 3,5 en la UEFA Super Cup. Después, la Real Sociedad, que arañó 50 millones de la Champions y 63 de la Europa League, y un Betis que conquista terreno en los últimos años. Los verdiblancos, finalista el pasado curso de la Conference (17,5 millones), han acumulado ya 50,5 en la Liga Europa y sus números engordarán en el futuro al estar vivo en esta edición de la segunda competición europea. Lo mismo ocurrirá a mayor escala con los participantes en la Champions una vez que en los próximos meses la UEFA dé a conocer la distribución de ganancias de la campaña 25/26. Entre ellos, el Villarreal, que rozará los 200 millones en el periodo, o el Athletic que cuenta en la caja con los 24 millones de la pasada edición de la Liga Europa. Eso sí, ambos están eliminados desde la Fase Liga.

Cómo la falta de Europa limita al Valencia en la Liga española

Asimismo, Rayo Vallecano, superviviente aún en la Conference, y el Celta, en liza como el Betis, en la Europa League se unirán a una lista que seguirá cerrando Osasuna. Los navarros cayeron en la ronda previa de la Conference 23/24 ante el Brujas, por lo que se llevaron algo más de un millón de euros, sumando la taquilla del partido en casa a los 850 000 euros por competir una eliminatoria previa.

Valencia-Alavés, en imágenes / J.M. López

El impacto económico de lo que el Valencia ha dejado de ingresar en las competiciones es tremendo, incidiendo directamente en el nivel deportivo del equipo. A partir de la temporada 2020/21, primero de las que encadena sin jugar un torneo UEFA, el equipo tan solo ha podido terminar entre los diez primeros en 2022 y 2024, años en los que fue noveno, pero con escasas opciones de rascar una plaza ni siquiera de Conference League. La millonada perdida por el Valencia salta a la vista con el balance UEFA del resto de clubes españoles, en especial, en la comparativa con los equipos que han suplantado su lugar a la estela de Real Madrid, Barcelona y Atlético. Entre ellos, un Sevilla que, pese a la decadencia en la Liga, en Europa ha hecho una auténtica fortuna.

Los hechos ponen en evidencia la gestión de Meriton con e Valencia y, sobre todo, la necesidad de que los discursos alguna vez se conviertan en realidad en tiempos en que la UEFA ha subido las cantidades para los clubes. En especial, ese mensaje de finales de mayo de 2025, cuando con la presentación de Ron Gourlay como CEO de Fútbol, se habló en un comunicado, tras una reunión en Singapur con la familia Lim, del objetivo de regresar a la "élite europea".