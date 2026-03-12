Jaume Masià: “Creo que el próximo campeón del mundo valenciano será Dani Holgado”

El domingo vivió un emotivo momento con la inauguración de su busto en el Circuit. ¿Cómo lo vivió?

Para mí, que soy valenciano y me he criado allí, es un orgullo. Desde entonces he pasado ya varias veces por allí para entrenar con la 1.000 y me emociona verlo.

Habrá pasado miles de veces por esa rotonda de Campeones. ¿Había imaginado alguna vez verse allí?

Nunca, la verdad. Y si a eso le sumas lo de la curva 11, es un doble orgullo. No había mejor circuito en el que pudiera sentir estas emociones. Cada vez que paso por esa curva lo pienso y es muy bonito.

Si tuviera que hacer una porra, ¿quién cree que será el próximo campeón del mundo valenciano?

Creo que Dani Holgado, además de amigo mío, está haciendo las cosas muy bien y creo que es el piloto más en forma de Moto2. Creo que si no se tuerce, es serio candidato a ganar el título.

Coincide un poco con Marc Márquez, que le ve el próximo año en la parrilla de MotoGP.

Es que Dani lo está haciendo muy bien, está fuerte y con una muy buena mentalidad, sabe estar tranquilo cuando toca, aunque algún entreno no le vaya bien, no se descentra, trabaja y también le veo pronto en MotoGP.

Está en su segundo año en Supersport y no podía haber empezado mejor, con una victoria en Australia. ¿Es la prueba de que este año puede luchar por el título?

Ese es el objetivo, noto bastante la experiencia del año pasado en este campeonato. Al salir del Mundial de MotoGP todo es muy distinto, sobre todo porque hay muy poco tiempo para trabajar entre los entrenamientos y la carrera.

El año pasado ya ganó carreras y acabó tercero. ¿Siente que ahora ya le ven como un rival a batir para el campeonato?

Un poco sí porque ahora tengo más experiencia y yo también tengo claro que he de estar peleando por el título.

¿Le sorprendió empezar a un nivel tan alto en este primer Gran Premio del año?

La victoria no fue una sorpresa porque ya en los entrenamientos había sido el más fuerte, pero sí me llamó la atención es buen rendimiento que tuve durante toda la semana, desde los entrenamientos del lunes y el martes. Hemos trabajado bien este invierno con el equipo y confiaba en que nos saldría bien.

¿Quiénes cree que serán sus principales rivales?

Candidatos somos varios, creo. Albert Arenas porque además ya ha sido también campeón del mundo de Moto3 y vino tras ser muy competitivo también en Moto2, lo veo muy en forma y también logró la victoria en la segunda carrera. También Oncu, seguro, acabó segundo y es el que mejor conoce los circuito y más vueltas ha dado en ellos.

¿Cómo fue el cambio de Moto2 a Supersport?

Son conceptos totalmente diferentes de campeonatos. Las MotoGP son prototipos, las Superbikes se acercan más a las motos a las que pueden acceder la gente, y cambio el pilotaje en general, en estas motos es más blando el chasis , transmiten más información que las Moto2, que son bastante rígidas y la relación peso-potencia es bastante diferente.

Jaume Masià posa con su busto en el Circuit Ricardo Tormo / CRT

¿Cómo recuerda su salida de Moto2?

Es algo de lo que no me gusta mucho hablar porque me duele, fue bastante duro porque sin culpa alguna ni motivo claro y teniendo contrato firmado. Toda mi vida había soñado con estar en el Mundial y estaba allí desde los 16 años. Doy las gracias a la toda la gente que me ayudó a cumplir mi sueño.

¿Piensa en volver al Mundial como han hecho otros compañeros como Jorge Navarro?

Jorge y yo creo que estamos en puntos de nuestras carreras diferentes. Quiero ser competitivo y si tengo la suerte de una oferta de un equipo competitivo que me me permitiera tener ese entusiasmo, la cogería. Pero ahora mismo, mi objetivo es luchar por ganar este campeonato y subir a Superbikes es un poco el camino natural estando en Supersport.

Ahí tiene otro ejemplo a seguir como el de Iker Lecuona.

Sí, la verdad es que está haciéndolo muy bien en Superbikes, con una Honda ya dio espectáculo y ahora tiene una moto también para ser candidato, aunque es su primer año con Ducati y otros pilotos como Bulega tienen más experiencia y llevan más tiempo.

Seguro que sigue de cerca el Mundial, sobre todo el de Moto2 con siete valencianos en la parrilla. Al margen de Holgado, ¿de quién espera más este año?

Yo creo que también hay que tener un ojo puesto en Ortolá, hemos entrenado mucho juntos y le veo bien y fuerte, además está muy unido a su equipo, le apoyan y creo que le va a ir bien. También espero bastante de Escrig, confío mucho en él, es muy competitivo y no es inferior a nadie con su misma moto.