Los jugadores del Valencia CF disfrutan de la mascletà

Un año más, la plantilla del Valencia CF se ha acercado a la plaza del Ayuntamiento para contemplar una mascletà del ciclo fallero.

El disparo de este jueves 12 de marzo, ha correspondido a la Pirotecnia Alpujarreña con su conocidísimo martillo de Thor, con 242 kilos de pólvora en 320 segundos en un espectáculo bautizado como "Masclethor 5.0". La Pirotecnia Alpujarreña es de Ugíjar (Granada) y una de las habituales en el ciclo de mascletaes de Fallas.

Danjuma, Ugrinic y Cömer, antes del disparo / M. A. Montesinos

Así, a las ventanas de los balcones de la Casa Consistorial se han asomado Danjuma, Ugrinic, Cömert, Unai Núñez, Javi Guerra, Lucas Beltrán, Guido o Ramazanni, todos con el habitual pañuelo fallero.