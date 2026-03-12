Los jugadores del Valencia CF disfrutan de la mascletà
La plantilla del Valencia CF presenció la mascletà del jueves 12 de marzo, disparada por Pirotecnia Alpujarreña, que utilizó su característico "martillo de Thor" con 242 kilos de pólvora.
A.C.
Un año más, la plantilla del Valencia CF se ha acercado a la plaza del Ayuntamiento para contemplar una mascletà del ciclo fallero.
El disparo de este jueves 12 de marzo, ha correspondido a la Pirotecnia Alpujarreña con su conocidísimo martillo de Thor, con 242 kilos de pólvora en 320 segundos en un espectáculo bautizado como "Masclethor 5.0". La Pirotecnia Alpujarreña es de Ugíjar (Granada) y una de las habituales en el ciclo de mascletaes de Fallas.
Así, a las ventanas de los balcones de la Casa Consistorial se han asomado Danjuma, Ugrinic, Cömert, Unai Núñez, Javi Guerra, Lucas Beltrán, Guido o Ramazanni, todos con el habitual pañuelo fallero.
