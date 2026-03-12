Roger Brugué: “Nos hemos animado un poco y nos estamos enganchando”

El futbolista del Levante Roger Brugué se mostró convencido de que su equipo luchará hasta el final por la permanencia tras haberse “animado un poco” y adelantó que espera estar junto al resto de compañeros en aproximadamente un mes, cuando habría completado la recuperación de la operación de rodilla realizada en enero.

“Veo que nos hemos animado un poco y nos estamos enganchando y ver buenas sensaciones desde fuera me anima más a volver al equipo e intentar sumar goles o asistencias. El equipo ha vuelto a creer, lo importante es al final y, como digo siempre, las notas, en mayo y yo creo que va a salir bien”, indicó el catalán a los medios de comunicación en un acto del club.

"Nosotros vamos a ir para arriba y los que más presión tienen ahora son los que marcan el descenso. Sabemos que tenemos un buen calendario en casa y vamos a ir a por ello y con seguridad de que va a salir bien", puntualizó Brugué.

El delantero catalán, que fue operado el pasado 14 de enero la rotura del ligamento lateral externo de la rodilla izquierda tras haberse lesionado un mes antes, explicó que tiene “buenas sensaciones” en la fase final de la recuperación y adelantó que cree que podrá estar listo para los últimos “seis u ocho” partidos de LaLiga EA Sports, en la que esta jornada su equipo visita el lunes al Rayo Vallecano.

"Muchas ganas de volver"

“Estoy muy contento en como estoy recuperando y con muchas ganas de volver a ayudar al equipo. Vamos a llegar a intentar ayudar al equipo desde dentro e intentar que sea lo antes posible. No sé exactamente cuántos partidos van a ser pero todo evoluciona bien y voy a estar. Por más que quieras adelantar no se puede. En un mes o en un mes una semana puedo estar dentro”, afirmó Brugué.

Noticias relacionadas

“Ahora me toca este rol, sumando desde el minuto 1 en que pisé el vestuario después de la operación. Intentando estar con los que menos juegan, los que más lo necesitan”, añadió el delantero, que hasta que se lesionó en diciembre había participado en 16 encuentros entre Liga y Copa.