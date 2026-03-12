El Valencia Basket quiere asaltar el fortín del Madrid

El Valencia Basket cuenta con otro importante aliciente, mantener el ‘basket-average’ a favor con el Real Madrid. En la primera vuelta, los taronja se impusieron por 89-86 pero lo que, para arrebatárselo, los blancos deberían ganar por más de 13 puntos. Una victoria taronja, o como mal menor, una derrota por menos de 13 puntos, mantendría el ‘basket-average’ a favor de los de Pedro Martínez, algo que puede tener un gran valor dada la gran igualdad en la parte alta de la clasificación.

Tanto Real Madrid como Valencia Basket llegan en plena racha victoriosa. Los de Scariolo suman tres triunfos consecutivos en la Euroliga mientras que la racha taronja se eleva a cuatro victorias seguidas. El Valencia ha ganado de manera consecutiva en el torneo al Hapoel Tel Aviv, al ASVEL, al Baskonia y la semana pasada al Zalgiris Kaunas. Además, el domingo confirmó su buen momento con una sólida victoria ante el UCAM Murcia en la Liga Endesa, en la que el Real Madrid es líder y el conjunto valenciano es segundo.

Otro aliciente añadido para el Valencia Basket será tomarse la revancha de la derrota sufrida en las semifinales de la Copa del Rey ante el Real Madrid por 106-108. Aunque la Copa ya es historia, en la memoria reciente del equipo y de la afición taronja está aún muy presente la dolorosa eliminación a manos de los blancos en el Roig Arena en los últimos segundos del partido. Será la quinta ocasión en la que se encuentren Real Madrid y Valencia Basket esta temporada, que de momento arroja un balance de 2 triunfos para cada equipo.

El primer precedente de esta temporada fue la final de la Supercopa Endesa, disputada el 28 de septiembre en el Martín Carpena de Málaga, en la que Valencia Basket levantó el título tras imponerse por 94-98. El segundo se jugó en el Roig Arena dentro de la jornada 10 de la Euroliga y terminó con triunfo valenciano por 89-76. En la primera visita a Madrid del curso, la del choque de la jornada 16 de la Liga Endesa, triunfo madridista por 94-79 con 23 puntos de Hezonja como principal responsable de la remontada local. Y en el precedente más reciente, la semifinal de la Copa del Rey jugada el 21 de febrero, el Real Madrid culminó su remontada en la recta final para acabar llevándose el triunfo por 106-108.

Kameron Taylor, seria duda

El Valencia Basket afronta el partido con la duda de Kameron Taylor, que sigue arrastrando problemas musculares. El pasado domingo, ante el UCAM Murcia, Pedro Martínez decidió darle descanso para que siguiera con su recuperación y este jueves, podría volver a ser uno de los tres descartes del técnico catalán.El conjunto blanco cuenta con su plantilla al completo para afrontar este partido a excepción del alemán Kramer. En su último partido de Liga Endesa le dio descanso a Mario Hezonja, Gabriel Deck y Usman Garuba.

El partido puede ser muy especial para el ala-pívot Jaime Pradilla que se puede convertir en el quinto jugador en alcanzar los 150 partidos en competición europea con Valencia Basket.