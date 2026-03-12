El Valencia CF sería equipo europeo desde la llegada de Carlos Corberán

La trayectoria de Carlos Corberán ha tenido un sinfín de altibajos. Llegó obrando el milagro de salvar a un equipo hundido moral y futbolísticamente, que batió su récord de jornadas seguidas en descenso, después se le complicó y mucho la primera vuelta de la presente temporada y en esta segunda parece estar dando con la tecla para hacer al equipo reaccionar contando también con los necesarios fichajes de invierno que venía solicitando desde verano.

Aislando solo el periodo de Corberán como entrenador, el Valencia CF sería un equipo de mitad alta de la tabla, todavía muy lejos del lugar que le corresponde, pero alejado del sufrimiento al que la negligente gestión de Meriton Holdings le ha relegado las últimas temporadas.

Octavo que más ha sumado desde la llegada de Corberán

El preparador de Cheste lleva 48 partidos dirigidos en LaLiga, acumulando un total de 66 puntos (una media de 1'38 por encuentro, un promedio que le llevaría a finalizar una temporada de 38 jornadas con 52'4) con un balance de resultados de 17 victorias, 15 empates y 16 derrotas con 58 goles a favor y 69 en contra.

Poniendo estos datos en el contexto liga, el Valencia es el octavo equipo de LaLiga que más puntos ha sumado desde que Corberán cogiera las riendas del equipo en el ecuador del curso pasado, una posición que la última temporada hubiera dado acceso a Europa y que esta temporada podría darlo si se cumplen una serie de requisitos.

Desde la llegada de Corberán, el Valencia ha sumado 66 puntos (34 la temporada pasada + 32 de esta), más de los que han conseguido en este periodo el Espanyol (64), el Getafe (61), el Rayo (61), Osasuna (61), el Girona (57), la Real Sociedad (56) o el Sevilla (50), per menos que Barça, Madrid, Atlético, Villarreal CF, Athletic Club, Real Betis y Celta de Vigo).

Hugo Duro marcando el penalti del 3-2 contra el Alavés / Valencia CF

Mejor en las segundas vueltas

Los datos escenifican un rendimiento muy superior por parte del Valencia CF de Corberán en las segundas vueltas. De hecho este curso la primera volvió a ser desastrosa, llegando a tocar los puestos de descenso, sumando solo 17 puntos de los 32 que lleva ahora el equipo, solo dos menos con casi la mitad de partidos.

El panorama empezó a cambiar con la llegada de la segunda vuelta y con fichajes más que necesarios en el mercado invernal y que eran deberes pendientes de verano como son Umar Sadiq, el '9' de rereferencia que el entrenador siempre pidió y un pivote posicional puro como Guido Rodríguez para rellenar el vacío que dejó Enzo Barrenechea.