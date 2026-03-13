La Diputació da un impulso a su circuito de carreras de la mano de la Asociación Española contra el Cáncer

La Diputació de València ha decidido dar un nuevo impulso, de la mano de la Asociación Española Contra el Cáncer, a su célebre Circuito de Carreras Populares, que pasa a denominarse Circuito de Carreras by Diputació de València.

Después de 26 ediciones, tras las que la competición ha logrado consolidarse como "uno de los certámenes deportivos más emblemáticos de toda España", el área de Deportes que dirige el diputado Pedro Cuesta ha tomado la decisión de integrar las carreras dentro del circuito solidario RunCáncer.

A partir de este año, las pruebas del Circuito de Carreras by Diputació de València pasan a formar parte de las más de 100 marchas que componen el calendario de RunCáncer, un proyecto que destina el 100 por cien de su recaudación a la investigación en cáncer, ha indicado la corporación provincial en un comunicado.

En concreto, esta integración permite a los corredores participar en una clasificación general, lo que refuerza el atractivo competitivo sin perder la esencia solidaria que caracteriza al proyecto.

Este viernes se ha presentado de manera oficial la nueva iniciativa, con la presencia del presidente de la Diputación, Vicent Mompó, el diputado de Deportes, Pedro Cuesta, y el presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer en Valencia, Tomás Trenor.

"Un paso más en nuestro compromiso"

Mompó ha subrayado que "hoy damos un paso más en nuestro compromiso con la lucha contra el cáncer", ya que "el nuevo circuito no es simplemente una novedad, sino la consolidación de un movimiento que ya forma parte de la identidad solidaria de nuestra provincia".

El presidente provincial ha manifestado, asimismo, "que con esta colaboración la provincia de Valencia vuelve a demostrar que sabe correr unida cuando la meta es ayudar a los otros, por eso estoy convencido que el nuevo circuito será todo un éxito, porque cuando deporte y solidaridad corren juntos la meta siempre merece la pena.

Tomas Trénor y Vicente Mompó / Raquel Abulaila

"El objetivo del cambio de formato es continuar con la promoción del deporte, y en concreto el deporte popular, permitiendo a los corredores participar en un circuito de carreras con un fin solidario, al mismo tiempo que llevar nuestra competición a más poblaciones de la provincia", ha señalado Pedro Cuesta, quien ha añadido que "después de años apoyando un proyecto que destina el 100% de su recaudación a la investigación contra el cáncer, hemos dado un paso más formando parte de él y así consolidándolo como el mayor movimiento deportivo y solidario de nuestro territorio".

Por su parte, Tomás Trenor ha agradecido a la Diputación "ir un paso más allá en vuestro compromiso con RunCáncer". "Esta integración viene a complementar y reforzar las tradicionales marchas solidarias, ofreciendo también a los corredores la oportunidad de formar parte de una competición solidaria que suma deporte, compromiso y solidaridad. Este apoyo no solo impulsa este circuito, sino que envía un mensaje muy claro: que la lucha contra el cáncer es una causa de todos y que solo desde la colaboración podemos seguir avanzando", ha resaltado.

Hay que recordar que las marchas de RunCáncer, cuya recaudación se destina íntegramente a financiar proyectos de investigación oncológica impulsados por la Asociación Española Contra el Cáncer en Valencia, moviliza cada año a más de 100.000 personas en toda la provincia, lo cual ha permitido desarrollar en la actualidad más de 50 proyectos de investigación des pues de 12 ediciones.

Se espera que, con la integración de las carreras del Circuito de la Diputación el incremento de la participación y, por tanto, de la recaudación, sea "sustancial".

Crecen las pruebas

El renovado circuito ha incrementado, asimismo, el número de pruebas que lo componen, pasando de las 11 de 2025 a las 14 que por ahora están confirmadas para este año, a las que todavía puede unirse alguna más en próximas fechas.

Para competir por la clasificación general del circuito, es suficiente con participar y terminar el mínimo de carreras que se exige en el reglamento (la mitad más una). La participación en el circuito continúa siendo gratuita, por lo que solo es necesario abonar la inscripción de la carrera en la que cada atleta vaya a competir.

Este año el importe de las inscripciones en las carreras se ha unificado en cinco euros, que irán destinados íntegramente a financiar proyectos de investigación contra el cáncer. Además, en concordancia con el fin solidario del nuevo formato, se han eliminado los premios en metálico, sin perjuicio de poder obsequiar a los mejores clasificados con material deportivo.

La primera de las 14 pruebas confirmadas ya se disputó el pasado 1 de marzo en la localidad de Rafelbunyol, donde ya se pudo comprobar el gran éxito de público y de recaudación que genera el nuevo proyecto.

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La siguiente carrera tendrá lugar el 24 de abril en Montserrat, a la que seguirán las pruebas de Paterna (26 de abril), Paiporta (31 de mayo), Alboraya (27 de junio), l'Alcúdia (5 de septiembre), Torrent (26 de septiembre), Xàtiva (27 de septiembre), Valencia (18 de octubre), Gandia (25 de octubre), Alfafar (8 de noviembre), l'Olleria (15 de noviembre) y Picassent (13 de diciembre). La carrera que cierra el circuito se celebrará el 27 de diciembre en el municipio de Alcàsser.