Isaac del Toro toma el mando en la Tirreno Adriático con Vingegaard, líder de la París-Niza

Isaac del Toro, 22 años, es uno de los grandes valores del ciclismo actual. Todavía es un corredor creciente, que estuvo a punto de ganar el Giro en 2025, y que esta temporada debutará en el Tour, aunque lo hará al servicio de su jefe Tadej Pogacar: a buen seguro que en otro equipo que no fuera el UAE se convertiría en un rival que por lo menos le haría cosquillas al genio esloveno en alguna etapa.

El año pasado realizó un final de calendario increíble, de fuerza, de consistencia, al ataque, al estilo de su buen amigo Pogacar. Consiguió un total de 18 victorias, entre etapas y carreras. Y en 2026 no se está quedando corto, ni mucho menos. Debutó en el UAE Tour, cita importante para su equipo, y se llevó la victoria final. Ahora es el líder de la Tirreno-Adriático después de recuperar este viernes la primera plaza de la general al italiano Giulio Pellizzari, quizás el valor de futuro más importante en el ciclismo transalpino.

Le queda la dura etapa de este sábado, ya que se considera que la jornada dominical clausurará la prueba con un esprint. Se llega a Camerino, al lado de los Apeninos, con una cuesta final al centro de la localidad con rampas que alcanzan el 22%. Otro éxito anunciado del conjunto UAE que ya lleva 14 triunfos desde el mes de enero. La quinta etapa de la prueba italiana fue ganada por el danés Michael Vagren, que estuvo fugado buena parte del día con Julian Alaphilippe.

Escapada de Arrieta

En Francia, Jonas Vingegaard, siempre líder, se tomó cierto respiro en un día marcado por la fuga del navarro Igor Arrieta, 23 años, hijo del técnico y exciclista profesional José Luis Arrieta, que corre en el conjunto del UAE; otro más en la selecta colección de ciclistas noveles brillantes fichados por el conjunto árabe.

Jonas Vingegaard, en la París-Niza. / VISMA

Fue capturado a cinco kilómetros de la llegada, en Apt, entre Aviñón y Manosque, donde terminará este año la segunda etapa de la Vuelta. El ciclista colombiano, Harold Tejada, aprovechó las curvas que conducían a meta para ganar unos metros al pelotón ilustre y apuntarse de este modo la sexta etapa de la París-Niza, en la que no tomó parte Iván Romeo, tras una mala noche con problemas estomacales.

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Este sábado, Vingegaard gozará de una nueva oportunidad para anotarse una tercera victoria en la prueba con la llegada a Auron, el dominio esquiable más grande de los Alpes Marítimos: se trata de una subida de 7 kilómetros al 7%, que le va como anillo al dedo al astro danés. Aunque puede dejar la ‘carrera del sol’ casi lista para sentencia deberá estar muy pendiente de sus rivales en la tramposa última jornada por los montes que rodean Niza.