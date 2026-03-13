José Luis Gayà: 400 veces al servicio del Valencia CF

José Luis Gayà es leyenda viva del Valencia CF a sus 30 años. El capitán alcanzará este sábado en el Carlos Tartiere sus 400 partidos oficiales con la entidad de Mestalla. El de Pedreguer igualará en Oviedo los encuentros del mítico Enrique Saura y se convertirá en el séptimo jugador con más partidos en la historia del club solo por detrás de Santiago Cañizares (416), Manolo Mestre (424), Miguel Ángel Angulo (434), David Albelda (485), Ricardo Arias (521) y Fernando Gómez Colomer (553).

Gayà ha disputado desde su debut oficial en Llagostera el 30 de octubre de 2012 la friolera de 399 partidos repartidos entre Liga (334), Copa del Rey (34), Champions (18), Europa League (11) y Supercopa de España (2). El de Pedreguer conquistó la Copa del Centenario en 2019 contra el Barcelona de Leo Messi el día de su cumpleaños y se quedó entre lágrimas a las puertas del título en la final de 2022. Es el jugador del Valencia CF con más partidos de la 'era Meriton' (394) por delante de Dani Parejo (271) y Carlos Soler (226). Sus registros tienen todavía más valor histórico porque la ausencia del equipo en competiciones europeas durante los últimos seis años le ha penalizado.

José cumplió los 350 partidos en marzo de 2024 convertido en el segundo jugador más joven (28 años y 289 días) en conseguirlo. Solo Fernando fue capaz de llegar antes a esa cifra con 27 años y 239 días. Desde entonces, José ha superado a jugadores importantes como Amedeo Carboni (350), Javier Subirats (354), Rubén Baraja (362), Ángel Castellanos (363) o Pep Claramunt (375). Esta temporada ha batido a otro ilustre como su amigo y excompañero Dani Parejo (383).

Camino del 'One club man'

Gayà va camino de convertirse en el octavo 'One club man' (hombre de un solo club) de la historia centenaria del Valencia CF. Hasta la fecha solo Antonio Puchades, Pep Claramunt, Manolo Mestre, Paco Camarasa, Enrique Cano, Amadeo Ibáñez y Pep Balaguer tienen ese honor. Por el camino, José ha rechazado ofertas de clubes importantes del fútbol europeo que le han privado de ganar títulos y más dinero. Poco le importó. Para Gayà lo primero siempre fue el Valencia CF. Liderazgo, jerarquía, personalidad, compromiso, respeto al escudo y amor a un club grabado a fuego en su piel. Lo siente y lo transmite. Por eso tiene el respeto de Carlos Corberán, del vestuario y de todo el mundo del fútbol. El '14', acostumbrado a cargar su mochila de responsabilidades desde muy pronto antes incluso de ser capitán, ha tirado del carro en los momentos más críticos de la 'era Meriton'. Y lo sigue haciendo. Su legado es infinito. De momento, acaba contrato el 30 de junio de 2027.

Más que un gol en Getafe

José forma parte del pasado del Valencia, puede ser futuro, pero por encima de todo es presente. El capitán ha sido clave en la transformación del equipo durante la segunda vuelta del campeonato. El lateral izquierdo marcó el verdadero punto de inflexión en la temporada con su gol salvador al Getafe el pasado 18 de enero. Su picada ante la salida de David Soria en el Coliseum (0-1) rompió el maleficio visitante y significó el origen de las cinco victorias (Getafe, Espanyol, Levante, Osasuna y Alavés) del equipo en las ocho jornadas de la segunda vuelta. Más allá de lo numérico, aquel triunfo contra los de José Bordalás retroalimentó la confianza del grupo y señaló un camino: era posible cambiar la tendencia de la temporada.

A la finalización del partido, Gayà explotó de alegría, pero también de dolor como consecuencia de su turbulenta relación con parte de la afición. José siempre entendió las críticas futbolísticas, pero no la ira con la que se le trató desde algunos sectores Mestalla. "Lo importante es el equipo. Siempre está por encima de todo y de cualquier jugador. Yo solo quiero lo mejor para mi equipo, por el que llevo luchando mucho tiempo. Aunque muchos no lo reconozcan, llevo luchando por este escudo prácticamente desde los once años y me sorprenden ciertas cosas que dicen de mí", dijo en declaraciones a 'Movistar Plus'.

Hablando en el campo

Gayà prefiere hablar en el campo y eso es lo que ha hecho desde entonces. El '14' vio la quinta amarilla precisamente contra el Getafe, cumplió un partido de sanción ante el Espanyol y desde entonces ha sido pieza clave en la mejora del equipo en la segunda vuelta: Betis (90), Real Madrid (90'), Levante (90'), Villarreal (78'), Osasuna (77') y Alavés (90'). A pesar de su posición, José ha sido determinante en dos de las victorias del equipo en liga: el gol al Getafe (0-1) y la asistencia a Hugo Duro en el Derbi contra el Levante (1-0) de Mestalla. Seis puntos: casi los 7 que separan al Valencia de los puestos de descenso a segunda división.

Sin lesiones esta temporada

José arrastra la etiqueta de jugador propenso a las lesiones, pero la realidad dice todo lo contrario. Esta temporada no se ha perdido ningún partido por lesión. Solo se quedó a cero en dos encuentros por sanción (Getafe y Espanyol) y otros dos por decisión técnica (Girona y Celta, ambos desde el banquillo). Acumula 22 titularidades y solo 3 suplencias (Girona, Atlético y Celta). La leyenda continúa.