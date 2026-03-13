Ugo Raghouber y Kareem Tunde trabajan de forma parcial con el equipo
El Levante recupera a Ugo Raghouber y Kareem Tunde, quienes se ejercitaron parcialmente con el equipo tras superar molestias, con la vista puesta en el partido contra el Rayo Vallecano
Los centrocampistas del Levante Ugo Raghouber y Kareem Tunde se ejercitaron este viernes de forma parcial con el resto de sus compañeros después de superar las molestias que les habían mantenido al margen en los últimos días.
Ambos futbolistas se incorporaron al grupo “con el objetivo de probar sensaciones y aumentar progresivamente la carga de trabajo en las próximas jornadas”, informaron fuentes del Levante, con el objetivo de poder participar en el duelo del lunes ante el Rayo en Vallecas.
El francés Raghouber se perdió el último encuentro de LaLiga EA Sports, ante el Girona, por unas molestias musculares, mientras que el extremo Kareem Tunde se retiró de ese partido con unas molestias en la pierna izquierda, pero tras ser sometido a distintas pruebas el club confirmó que no sufría lesión alguna.
El Levante volverá a entrenarse este sábado en la ciudad deportiva de Buñol, mientras que el domingo completará la última sesión de preparación en el estadio Ciutat de València.
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