Tamara Icardo: "Volver a jugar en València, en casa, es un regalo para mí"

Tamara Icardo (València, 1995), vuelve a ser un año más el estandarte del pádel femenino valenciano en el circuito mundial, el Premier Padel, que este año, volverá a València, del 6 al 14 de junio con la celebración en el Pabellón de la Fuente de San Luis del Valencia Premier Padel P1. La valenciana, actual número 9 del ránking mundial sueña ya con repetir la victoria que logró en el entonces World Padel Tour también en la Fonteta en 2021. Antes, le espera un calendario cargado de retos.

¿Qué le parece que el mejor pádel del mundo vuelva a València después de dos años?

Es una noticia increíble, nos hace mucha ilusión a los jugadores valencianos volver a jugar en casa junto a los nuestros, estoy con muchas ganas de que llegue la fecha.

Usted ya sabe lo que es ganar en casa, en València. ¿Cómo recuerda aquella victoria en la Fonteta en 2021?

Es superespecial ganar en tu tierra, junto a los tuyos. No todo el mundo es profeta en su tierra y tengo la suerte de decir que yo sí lo he sido. Para mí es un regalo volver a tener la oportunidad de jugar en casa.

¿Qué le parece la Fonteta como escenario?

La Fonteta es un escenairo superguay, ideal. Es verdad que nos hubiese hecho a todos ilusión jugar en el Roig Arena pero quién sabe, a lo mejor en un futuro. Pero desde luego es un placer estar en la Fonteta de nuevo.

En los últimos años han surgido grandes jugadores valencianos como Ksenia Sharifova, Aída Martínez, y Edu Alonso siguiendo la estela suya y de los hermanos Rico (Josete y Javi). ¿Qué significa para el pádel valenciano?

Es superbueno, es fruto en buena prate del trabajo que está haciendo la Federación. Hay que apoyar a la gente que viene de abajo. Cada vez el Circuito se pone más duro, no es fácil llegar y hay que echar una mano a esos jugadores jóvenes que son promesa y que el pádel valenciano se note cada vez más en el Premier.

Tamara Icardo junto a Claudia Jensen / @tamara.icardo

Desde 2025 su compañera de juego es la madrileña Claudia Jensen ¿cómo está siendo este inicio de temporada?

Este nicio de temporada está siendo muy bueno muy bueno. El año pasado Claudia y yo jugamos la mitad de temporada juntas y este año hemos vuelto. De momento el balance es muy positivo, este año hemos jugado dos torneos y en los dos hemos llegado a semifinales.

¿Cómo ve el nivel este año en el Circuito?

Muy bueno, todas las jugadoras están a un nivel altísimo, todas están evolucionando, eso es buenísimo, te obliga también a ti a mejorar y hace el pádel muy atractivo para el espectador.

Actualmente es la novena del ránking mundial ¿Qué objetivos tiene esta temporada?

No tenemos ningún objetio,el principal es estar cada vez más acopladas como pareja, mejorar a nivel individual y también a nivel de pareja, eso va a hacer que lleguen los resultados.

¿Dónde tiene su base de operaciones esta temporada?

Estoy entre Madrid y València, aunque más en Madrid, con mi entrenador; Maxi Grabiel, mi preparador físico Luis, mi fisio Blanca...

Vivió un 2024 muy duro con una larga lesión de abductor, en 2025 reapareció . ¿Cómo está ahora físicamente?

Afortunadamente muy bien.

¿Qué torneos tiene en su agenda más inmediata?

Dentro de una semana nos vamos a Cancún y Miami, iniciamos nueva gira y también estamos pendientes a la situación en Emiratos Árabes ya que tenemos también el Major de Catar.

El Premier Padel este año pasará nada menos que por 28 países. ¿Cómo lleva tanto viaje?

Nos vamos adaptando, los otros dos años anteriores no estábamos acostumbrados a viajar tantos días, a estar tantas semanas fuera, porque las giras son de tres semanas, es mucho tiempo fuera de casa, no lo habíamos vivido antes pero ya vamos adaptándonos.