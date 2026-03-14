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Carlos Corberán: "Es imposible ganar un partido regalando 55 minutos"

Carlos Corberán, técnico del Valencia, lamentó la falta de competitividad de su equipo durante gran parte del encuentro ante el Real Oviedo, señalando errores clave en defensa y ataque

Corberán grita en el Tartiere

Corberán grita en el Tartiere / EFE

Redacción Levante-EMV

Oviedo

Carlos Corberán, entrenador del Valencia, aseguró tras la derrota de los suyos ante el Real Oviedo que "es imposible ganar un partido regalando 55 minutos".

"La clave del partido era competir y durante 55 minutos el Valencia no lo hizo. No hicimos nada en ataque y fuimos endebles atrás, es imposible hacer nada así. Es un error de todos y el principal responsable es el entrenador", explicó el preparador che en la sala de prensa del Carlos Tartiere.

Preguntado por si el Oviedo se jugaba más que el Valencia, Corberán lo negó y explicó que sus jugadores "no han demostrado quererlos" incidiendo en que más allá del buen hacer de los azules "el Valencia no ha estado a la altura".

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"La comodidad en el Valencia no existe, lo que ha existido es un partido nefasto", concluyó Carlos Corberán sobre si la hay o no en el entorno del club de Mestalla y en su lucha por Europa.

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