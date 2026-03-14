Dany Torres: “En el Roig Arena el público vivirá el freestyle mucho más de cerca”

Valencia se prepara para recibir una de las citas más espectaculares del motociclismo acrobático. El Freestyle World Tour hará parada el próximo 21 de marzo en el Roig Arena, donde algunos de los mejores pilotos del panorama internacional pondrán a prueba sus límites con saltos imposibles y acrobacias sobre dos ruedas.

Entre ellos estará Dany Torres, uno de los grandes nombres del freestyle motocross en España. El piloto andaluz, campeón del mundo del Red Bull X-Fighters, ha sido durante años uno de los referentes de esta disciplina, destacando por un estilo combativo y atrevido que le ha convertido en uno de los riders más reconocidos del circuito.

Torres explica que “será mi primera vez" en el Roig Arena y asegura que "tengo muchas ganas de volver a saltar en Valencia de la mano del Freestyle World Tour. Siempre es especial volver a esta ciudad”. En este sentido, revela que los que acudan al pabellón verán "un espectáculo único, lleno de adrenalina, con muchos saltos y muchas acrobacias en el aire encima de la moto. Es un show pensado para todo tipo de edades”.

Sobre las diferencias de recintos en los que se practica el freestyle, el piloto apunta que "es importante porque muchas veces estamos muy lejos del público y el ambiente no se vive igual. En otras ocasiones, como ahora en el Roig Arena, la gente lo vivirá mucho más de cerca, más encima de los pilotos y de las motos. Creo que para el público es mucho más espectacular y para los pilotos también”.

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Dany Torres explica que el freestyle combina competición y espectáculo. “Es un espectáculo. A la vez que tienes la concentración para hacer los trucos, los pilotos intentamos siempre conectar con el público. Está la parte de competición, pero también la parte de show y exhibición para que la gente se divierta. Cuando conectas con el público y haces que formen parte del evento, el espectáculo es todavía mayor”, señala. En este sentido, rechaza que para hacer estos saltos hay que estar un poco loco. “Eso es lo que dice mucha gente, pero yo creo que es todo lo contrario. Hay que estar muy cuerdo, muy pendiente de todo el movimiento y tener una concentración del 200% para no fallar ningún truco”. Para el piloto, antes de lanzarse por la rampa, "la concentración es muy alta. Nos evadimos un poco de todo lo que nos rodea. Cuando aterrizamos y termina la ronda es cuando conectamos más con el público, porque baja un poco la concentración y ya sientes el ambiente”.