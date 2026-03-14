El Valencia Basket se estrella en Tenerife y cierra una dura semana

El Valencia Basket sufrió una inapelable derrota en la cancha de La Laguna Tenerife por 89-71 en un partido en el que los taronja fueron siempre a remolque en una de las actuaciones más grises de la temporada. Los de Pedro Martínez no fueron capaces de imponer su juego ante un La Laguna Tenerife muy serio en defensa que desde el inicio del partido impuso su ley ganando claramente el pulso que enfrentaba a dos de los mejores equipos en lanzamientos de 3 de la Liga. Una derrota con la que el Valencia Basket cierra una amarga semana. Tras caer en la Euroliga el jueves ante el Real Madrid, los taronja, que acusaron el cansancio, tampoco encontraron premio en la Liga Endesa.

Además de sufrir la sexta derrota de la temporada en la Liga, los taronja pierden también, por un punto de diferencia, el basket-average con el conjunto canario al que en la primera vuelta habían ganado por 17 puntos (96-79).

Dominio local desde el principio

El Valencia Basket inició el partido con Badio, Montero, López-Arostegui, Pradilla y Reuvers. La primera canasta y primer triple del partido tenía el sello del brasileño Marcelinho Huertas mientras que Pradilla lograba la primera canasta taronja con un espectacular mate. La Laguna iniciaba el partido atacando al Valencia Basket con su arma favorita: el triple, y Dornekamp lograba otra canasta de 3 que ponía el 6-2 en el marcador. El duelo exterior entre dos de los mejores equipos de la Liga en tiros de 3 estaba servido. Sin embargo, el Valencia Basket, en estos primeros compases de partido no jugaba cómodo ante la defensa canaria que evitaba el tiro exterior de los de Pedro Martínez. El juego interior llevaba el peso ofensivo de los taronja hasta que Montero con un tiro de media distancia equilibraba el duelo (6-6 min. 3). Geidraitis anotaba otro triple y Costello respondía con el primero en la cuenta taronja. (11-11). Igualdad e intercambio de canastas marcaban estos inicios de partido.

La Laguna Tenerife, sin embargo, poco a poco se iba adueñando del partido, marcando el tempo de juego y evitando a los taronja desplegar su juego alegre y rápido habitual. Los canarios seguían apoyándose en el triple con acierto mientras el Valencia Basket también buscaba meter puntos desde la zona. Los canarios aprovechaban su mejor acierto en el tiro para cerrar el primer cuarto con ventaja 25-20.

23-8 para La Laguna en el segundo cuarto

De nuevo un triple de Van Beck estrenaba el segundo cuarto y estiraba la ventaja local (28-20). Las alarmas se encendían cunado Fitipaldo volvía a taladrar el aro con un nuevo triple. La Laguna se escapaba 31-20 y Pedro Martínez pedía tiempo muerto. Pero Van Beck continuaba su recital (34-22). El parcial era ya de 15-2 para el conjunto canario.

La Laguna Tenerife apabulló al Valencia Basket en la primera parte / EFE

El Valencia Basket no encontraba la fórmula para imponer su juego, mover el balón y encontrar tiros cómodos. Los de Vidorreta dominaban, Scrubb, de nuevo desdeel triple,prolongaba la pesadilla (37-22). El parcial seguía creciendo de forma escandalosa: 18-2. Pedro Martínez volvía a parar el partido.

La ventaja local seguía creciendo ante un Valencia Basket noqueado y superaba yal a barrera de los 20 puntos (43-22 min. 15). En más de 5 minutos los taronja sólo habían sido capaces de meter 2 puntos. López-Arostegui por fin rompía las telarañas con una canasta bajo el aro. Con 48-28 se llegaba al descanso.

El Valencia Basket firmaba una de sus peores actuaciones en los dos primeros cuartos con sólo 8 puntos anotados en el segundo. En la primera parte el Valencia Basket sólo anotó 2 triples por 12 de su rival. Sólo Matt Costello daba la talla en esta primera parte en las filas taronja.

Reacción sin remontada en el tercer cuarto

El tercer cuarto empezaba con una canasta de Pradilla y con Omari Moore poniendo la garra de la que había adolecido el Valencia BC en los dos primeros cuartos. La consigna taronja era clara: correr, acelerar el juego y buscar una mejor circulación de balón. Montero daba más ritrmo al partido. El Valencia Basket mejoraba su juego y sobre todo, su actitud.

Los taronja recortaban distancias (50-36) y era ahora La Laguna Tenerife el que se atascaba en ataque perdiendo efectividad ante el mayor acoso defensivo taronja. Un parcial de 0-8 para los de Pedro Martínez cambiaba el panorama.(54-40 min. 26). El triple canario dejaba de funcionar aunque el Valencia Basket también echaba de menos su habitual aportación de puntos desde la larga distancia. Por fin Badio anotaba de 3 y seguía recortando distancias (55-33).

La Laguna Tenerife defendía su ventaja, se resistía y poco a poco también recobraba la confianza manteniendo una reta aún cómoda en torno a los 14 puntos. Con 64-48 se llegaba al final del tercer cuarto.

El último cuarto no cambió el panorama

Bien empezaba el último cuarto, con un triple de Josep Puerto, pero era sólo un espejismo: La Laguna Tenerife ajustaba su defensa, recuperaba acierto exterior y de nuevo recuperaba los 20 puntos de ventaja (71-51 min. 33). Puerto, de nuevo, el mejor en el arranque del último cuarto, anotaba un triple y cortaba la racha local. Puerto y Pradilla sostenían ofensivamente ahora a un Valencia Basket que echaba a faltar la aportación de hombres como Jean Montero que seguía sin aparecer en ataque.

Noticias relacionadas

Los minutos se consumían y cada vez era más difícil luchar por una remontada que no llegaba. Los taronja presionaban ahora a toda cancha pero sólo restaban 2minutos y seguían perdiendo por 15 puntos (80-65). La puntilla llegaba con un triple de Scrubb que además lograba un tiro adicional. Los canarios ponían tierra de pro medio (84-65) a falta de 2 minutos. Jaime Fernández, con un triple, acababa de sentenciar (87-65). Con 89-71 finalizaba el partido.