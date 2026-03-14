El Valencia CF no encuentra la alegría en Fallas: cinco derrotas y dos empates en los últimos diez años
Entre 2016 y 2025, el conjunto valencianista solo encontró dos alegrías en fechas falleras. El balance deja una secuencia áspera: dos victorias, dos empates y cinco derrotas, con 2020 tachado del calendario por la suspensión de LaLiga a causa de la COVID-19.
Hay tradiciones que empujan y otras que pesan. Para el Valencia CF, jugar en fechas falleras durante la última década se ha parecido más a lo segundo. Mientras la ciudad se llena de pólvora, color y ruido, el equipo blanquinegro ha acostumbrado a ofrecer una versión mucho menos festiva sobre el césped. De 2016 a 2025, tomando como referencia los partidos disputados en pleno tramo fallero, el conjunto de Mestalla solo ha sido capaz de firmar dos triunfos, con dos empates y cinco derrotas. De hecho, en los últimos cinco campeonatos siempre jugó fuera de casa, tal como sucederá esta tarde en el Carlos Tartiere.
La fotografía más reciente confirma esa pendiente. El 15 de marzo de 2025, el Valencia arrancó un empate en Montilivi ante el Girona (1-1), gracias al gol de Diego López, en la remontada de Carlos Corberán para eludir el descenso. Un año antes, el 17 de marzo de 2024, cayó en La Cerámica ante el Villarreal (1-0), y en 2023, el 18 de marzo en plena Ofrenda, el conjunto de Rubén Baraja se estrelló con claridad en el Metropolitano frente al Atlético de Madrid (3-0).
La excepción del último lustro llegó el día de la Cremà de 2022. Aquel día, en el Martínez Valero, el Valencia de Pepe Bordalás se llevó el derbi ante el Elche (0-1) con un gol de Gonçalo Guedes. En 2021, el 12 de marzo, el equipo había perdido el derbi en el Ciutat ante el Levante (1-0), y en 2020 directamente no hubo partido en esas fechas porque LaLiga suspendió la competición por la pandemia.
Si se retrocede un poco más, la serie mantiene el mismo tono irregular. El 17 de marzo de 2019, el Valencia no pasó del 0-0 en Mestalla ante el Getafe, en un encuentro espeso, de poco vuelo y sin premio final. El encuentro venía marcado por la eliminatoria copera (la de tocó en Hugo Duro) y la tangan final sobre el césped de Mestalla. Justo un año antes, el 17 de marzo de 2018, firmó una de sus escasas tardes felices al derrotar al Alavés por 3-1, con tantos de Rodrigo, Zaza y Laguardia en propia puerta.
El 19 de marzo de 2017, el Barcelona le golpeó en el Camp Nou por 4-2 en una noche donde el conjunto valencianista aguantó el primer tiempo (con empate a dos, con goles de Mangala, Luis Suárez, Messi y Munir) pero sucumbió en el segundo. La temporada anterior, el 20 de marzo de 2016, el Celta aprovechó la resaca fallera y se conquistó Mestalla por 0-2. Fueron dos derrotas de contextos distintos, pero igual de elocuentes para marcar el inicio de esta mala racha fallera.
Resultados del Valencia CF en fechas falleras entre 2016-2025
- 20 de marzo de 2016: Valencia 0-2 Celta
- 19 de marzo de 2017: Barcelona 4-2 Valencia
- 17 de marzo de 2018: Valencia 3-1 Alavés
- 17 de marzo de 2019: Valencia 0-0 Getafe
- 2020: sin partido por la suspensión de LaLiga por la COVID-19
- 12 de marzo de 2021: Levante 1-0 Valencia
- 19 de marzo de 2022: Elche 0-1 Valencia
- 18 de marzo de 2023: Atlético de Madrid 3-0 Valencia
- 17 de marzo de 2024: Villarreal 1-0 Valencia
- 15 de marzo de 2025: Girona 1-1 Valencia
- Tormenta perfecta de trenes en Fallas: los maquinistas de Metrovalencia confirman una huelga los mismos días que el Cercanías no llegará a la ciudad
- Morrissey cancela su concierto en València por no poder dormir debido al ruido de las Fallas
- El hotel de Morrissey en València es un 5 estrellas en pleno centro: 'Me va a costar un año recuperarme
- Las tiendas del futuro de Mercadona se orientan en torno a la comida preparada y los productos frescos
- La guerra de Irán también afecta a las Fallas: cancelaciones de turistas chinos, japoneses y australianos
- Los artistas de Exposición también renuncian a plantar en Sección Especial en las Fallas de València 2027
- La cronología de la cancelación del concierto de Morrissey en València: del ruido cerca de su hotel a necesitar un año de recuperación
- Renfe defiende que la llegada de trenes de Gandia y Xàtiva a la Estación del Norte es 'totalmente asumible' si se garantiza la evacuación