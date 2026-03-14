El Valencia CF no encuentra la alegría en Fallas: cinco derrotas y dos empates en los últimos diez años

Hay tradiciones que empujan y otras que pesan. Para el Valencia CF, jugar en fechas falleras durante la última década se ha parecido más a lo segundo. Mientras la ciudad se llena de pólvora, color y ruido, el equipo blanquinegro ha acostumbrado a ofrecer una versión mucho menos festiva sobre el césped. De 2016 a 2025, tomando como referencia los partidos disputados en pleno tramo fallero, el conjunto de Mestalla solo ha sido capaz de firmar dos triunfos, con dos empates y cinco derrotas. De hecho, en los últimos cinco campeonatos siempre jugó fuera de casa, tal como sucederá esta tarde en el Carlos Tartiere.

La fotografía más reciente confirma esa pendiente. El 15 de marzo de 2025, el Valencia arrancó un empate en Montilivi ante el Girona (1-1), gracias al gol de Diego López, en la remontada de Carlos Corberán para eludir el descenso. Un año antes, el 17 de marzo de 2024, cayó en La Cerámica ante el Villarreal (1-0), y en 2023, el 18 de marzo en plena Ofrenda, el conjunto de Rubén Baraja se estrelló con claridad en el Metropolitano frente al Atlético de Madrid (3-0).

Miguel Angel Montesinos

La excepción del último lustro llegó el día de la Cremà de 2022. Aquel día, en el Martínez Valero, el Valencia de Pepe Bordalás se llevó el derbi ante el Elche (0-1) con un gol de Gonçalo Guedes. En 2021, el 12 de marzo, el equipo había perdido el derbi en el Ciutat ante el Levante (1-0), y en 2020 directamente no hubo partido en esas fechas porque LaLiga suspendió la competición por la pandemia.

Si se retrocede un poco más, la serie mantiene el mismo tono irregular. El 17 de marzo de 2019, el Valencia no pasó del 0-0 en Mestalla ante el Getafe, en un encuentro espeso, de poco vuelo y sin premio final. El encuentro venía marcado por la eliminatoria copera (la de tocó en Hugo Duro) y la tangan final sobre el césped de Mestalla. Justo un año antes, el 17 de marzo de 2018, firmó una de sus escasas tardes felices al derrotar al Alavés por 3-1, con tantos de Rodrigo, Zaza y Laguardia en propia puerta.

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El 19 de marzo de 2017, el Barcelona le golpeó en el Camp Nou por 4-2 en una noche donde el conjunto valencianista aguantó el primer tiempo (con empate a dos, con goles de Mangala, Luis Suárez, Messi y Munir) pero sucumbió en el segundo. La temporada anterior, el 20 de marzo de 2016, el Celta aprovechó la resaca fallera y se conquistó Mestalla por 0-2. Fueron dos derrotas de contextos distintos, pero igual de elocuentes para marcar el inicio de esta mala racha fallera.