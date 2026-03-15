La etíope Fotyen Tesfay roza el récord del mundo femenino en su apoteósico debut en el Maratón de Barcelona

Fotyen Tesfay, oriunda de la región etíope de Tigray, tierra de montañas y guerras olvidadas, se enfrentaba en Barcelona a su primer maratón y, osada ella, decidió atacar el récord del mundo femenino que Ruth Chepngetich, atleta suspendida por dopaje, logró en el Maratón de Chicago 2024 (2h 09min 56s). Tesfay llegaba con la tercera mejor marca mundial en medio maratón, sí, pero no había afrontado aún los 42,195 kilómetros en competición. Por eso parecía una locura, casi suicida, que incluso aumentara su ritmo una vez superados los 30 kilómetros. Acabó sufriendo en unos últimos kilómetros agónicos la ya mejor debutante de la historia de la distancia, que finalmente se quedó a las puertas del récord mundial. Con un tiempo de 2h 10min 53s, se convierte en la segunda mejor maratoniana de la historia. En categoría masculina, la victoria se la llevó el ugandés Abel Chelangat con un tiempo de 2h 4min 57s.

"No es lo que esperaba, no lo he logrado", confesaba Tesfay junto a su mánager tras haber realizado una carrera apoteósica que rompió con cualquier pronóstico previo. La etíope, que resguardada por sus liebres completó los primeros 21 kilómetros en 1h 05min 03s, casi cinco minutos menos que la plusmarquista del circuito, iba lanzada a por el récord mundial de Chepngetich, una plusmarca más que controvertida después de que la keniana diera positivo por dopaje y fuera suspendida.

Las dudas estaban en si la etíope de 28 años, debutante en la distancia, sería capaz de sostener tal ritmo. Y lo cierto es que pasados los 20 kilómetros, no solo sostuvo el ritmo sino que aceleró, marcando un tiempo de 1h 32 minutos al paso por los 30 kilómetros que la acercaban a bajar de las 2h 10min, una hazaña que tan solo ha logrado Chepngetich. Finalmente, acusó tal esfuerzo en los últimos kilómetros, apretando los dientes y recibiendo los ánimos de las liebres, para acabar cruzando la meta a 57 segundos de esa plusmarca; un registro histórico en todo caso.

El Maratón de Barcelona entra en una nueva dimensión

Entra así en una nueva dimensión Tesfay, por la que se codearán los grandes Majors del mundo, y también el Maratón de Barcelona, en cuyo circuito una atleta se ha convertido en la segunda mujer más rapida de la historia.

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No hubo récord en la carrera masculina, incapaz Chelangat de batir el récord de 2h 04min 13s que estableció Tesfaye Deriba el año pasado. Hubo rebelión en la cabeza de carrera, cuando el keniano Vincent Kipkorir, teórica liebre, decidió marcharse en solitario. Una aventura que acabó siendo neutralizada por los favoritos. Ya en el kilómetro 40, cuando el maratón se convirtió en un duelo entre el ugandés Chelangat y el keniano Patrick Mosin, la victoria se resolvió con un ataque del primero.