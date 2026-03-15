El Family Cash Alzira FS paga sus “horrores” defensivos (4-8)

Hace dos años dos derrotas consecutivas contra Ribera Navarra e Industrias Santa Coloma fueron el preámbulo del descenso del Family Cash Alzira FS a Segunda División. Esta temporada se han vuelto a producir -con el partido contra Movistar Inter entre medias- y se han saldado con idéntico resultado, dos derrotas. El cuadro alzireño cayó estrepitosamente contra el equipo barcelonés por 4-8 en un partido en el que pagaron muy caros los “horrores” defensivos que bautizara Jorge Valdano.

El partido empezó bien para los alzireños, que estuvieron arropados por más de 2.500 espectadores, y ejercieron una presión intensísima que culminó con el 1-0 de Cristian Povea a la salida de un córner. Como era lógico, dicha presión ni el ritmo del partido se podía aguantar e Industrias pudo salir de su campo, empezar a acechar el marco alzireño y empatar como hizo Kokoro a los ocho minutos. Los ribereños, que están jugando sin pívots por lesión, lo intentaron de todas las maneras, con disparos de Quixeré, Ivi o Lechero. Los colomenses aprovecharon su juego rápido y también los primeros errores graves para que Povill y Medina pusiesen un 1-3 que ya marcaba el camino que podía llevar el encuentro. Mientras Rubi o Pablo García se desesperaban de que los disparos que no paraba Marcos Ferreyra se estrellasen en los palos. A tres minutos para el descanso, Lechero encontró un resquicio con un disparo raso para marcar el 2-3. El 4º pudo llegar con un tiro del omnipresente Pubill que sacaron bajo la línea o las dos paradas consecutivas de Deivd a Kokoro. Pablo García pegó otro palo y Joan la tuvo también al filo del descanso.

También los catalanes se encontraron con el travesaño al inicio del segundo acto por medio de Puchy y a los dos minutos del reinicio, Povill aprovechó otra jugada de banda en que la defensa se durmió o Corso, al interceptar un pase tres minutos después. La suerte también acompañaba a los visitantes cuando un balón de Leandrinho al palo rebotó en Deivd y se lo introdujo en su marco. El brasileño marcó el séptimo y Pereira, que salió por el portero brasileño, detuvo el penalti que habría sido el octavo. A siete para la conclusión, Pablo García logró el 3-7 pero con un doble penalti Leandrinho consiguió el 3-8 que hizo desfilar a buena parte de los aficionados para ver la mascletà. El portero Pereira intentó marcar y en una de sus subidas, puso un balón al segundo palo que aprovechó el juvenil Brau para marcar el 4-8 y su primer gol con el primer equipo alzireño. En los últimos minutos debutaron otros dos juveniles de segundo año, Joan Casterà y Celso, llegando a coincidir dos sobre la cancha.

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El próximo viernes, los alzireños visitarán al irregular Illes Balears Palma.