Un mes y medio sin goles: la preocupante situación de los extremos del Valencia CF preocupa a Carlos Corberán

En el Valencia CF vuelve a reinar el pesimismo y la tristeza. Así es el fútbol. Ganas dos partidos y empieza a sonar la palabra 'Europa'... hasta que vuelves a perder. El conjunto de Carlos Corberán cayó ante el Real Oviedo, y no de cualquier forma, lo hizo dejando una imagen pésima sobre el terreno de juego. El partido volvió a retratar las mil y una carencias de la plantilla, que van desde lo futbolístico hasta lo actitudinal. En lo referente al juego, hay un problema que se ha convertido en un lastre desde hace ya demasiados partidos: la nula aportación de los extremos.

Sacando a Largie Ramazani de la ecuación, que en los partidos en los que Lucas Beltrán ha estado lesionado ha sido más un agente libre que un extremo, los jugadores de banda del Valencia han dejado de tener trascendencia. Ni Luis Rioja, el que más minutos ha disfrutado, ni Danjuma, a quien Carlos Corberán le dio la oportunidad ante el Real Oviedo, ni Diego López, quien menos minutos está teniendo. Ninguno de ellos atraviesa un buen momento. Incapaces de generar peligro salvo en acciones aisladas y con una sequía goleadora alarmante.

El último gol de un extremo, hace mes y medio

La última vez que un extremo puro del Valencia CF vio portería fue hace mes y medio. Concretamente el primer día de febrero, en la derrota en el Benito Villamarín y llevó la firma de Luis Rioja. El sevillano lleva siendo titular indiscutible toda la temporada, y de hecho su inicio de curso no fue malo, pero en las últimas jornadas su nivel ha caído, dejando imágenes de frustración como su combate de boxeo con el banquillo de Mestalla cuando fue sustituido ante el Alavés.

Consciente de que necesitaba un descanso, Corberán le dejó en el banquillo frente al Oviedo y le dio la oportunidad a otro futbolista que ha ido de más a menos a lo largo de las jornadas, Arnaut Danjuma. El neerlandés, que lleva sin hacer un gol desde septiembre, desaprovechó descaradamente sus minutos, actuando como si no fuese un futbolista vertical y desequilibrante.

Luis Rioja of Valencia CF in action during the Spanish league, LaLiga EA Sports, football match played between Valencia CF and Deportivo Alaves at Mestalla stadium on March 8, 2026, in Valencia, Spain. AFP7 08/03/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN. Ivan Terron / AFP7 / Europa Press;2026;Soccer;Sport;ZSOCCER;ZSPORT;Valencia CF V Deportivo Alaves - LaLiga EA Sports / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Diego López, cada vez menos oportunidades

El último gol de Diego López fue en diciembre y era el tercero en su cuenta personal. Sin embargo, el guajín tampoco está cuajando ni mucho menos una buena temporada y su protagonismo en las últimas semanas ha caído en picado. En este 2026 ha perdido la titularidad e incluso se ha quedado sin minutos en algunos partidos, pasando a ser una de las últimas opciones de Corberán para el extremo en cada partido.

El único por detrás en la rotación es Dani Raba, más mediapunta que extremo, que ha desaparecido casi por completo de la rotación ya desde hace mucho tiempo.

Largie Ramazani of Valencia CF in action during the Spanish league, LaLiga EA Sports, football match played between Valencia CF and Deportivo Alaves at Mestalla stadium on March 8, 2026, in Valencia, Spain. AFP7 08/03/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN. Ivan Terron / AFP7 / Europa Press;2026;Soccer;Sport;ZSOCCER;ZSPORT;Valencia CF V Deportivo Alaves - LaLiga EA Sports / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

El regreso de Beltrán desplaza a Ramazani... a la banda

El regreso de Lucas Beltrán es una fantástica noticia de por sí. El argentino, antes de su lesión, estaba siendo uno de los jugadores más destacados del equipo, probablemente el mejor en ataque. Además, su regreso al once, si es que Corberán así lo considera, desplazará a Ramazani a uno de los dos costados. El belga es el único extremo que está mostando señales de ser diferencial en los últimos partidos, incluso con acierto goleador.

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En las últimas jornadas su papel, más como mediapunta libre que como extremo, ha sido clave para la producción de goles, y ahora el reto para Corberán es que mantenga ese nivel en la banda, asociándose con el mediapunta más puro de la plantilla, que es Lucas Beltrán.