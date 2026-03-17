Calma tensa con Eder Sarabia

El Elche afronta uno de los momentos más delicados de la temporada con la vista puesta en un partido que puede marcar su futuro inmediato. El próximo compromiso ante el Mallorca en el Martínez Valero se presenta como una auténtica final por la permanencia, tanto para las aspiraciones del equipo como para la continuidad de su entrenador, Eder Sarabia.

Tras un inicio de curso ilusionante que llegó a situar al conjunto franjiverde en posiciones altas de la clasificación, la realidad actual es bien distinta. La irregularidad se ha convertido en la gran losa del equipo, que ha visto cómo su rendimiento caía de forma progresiva hasta verse inmerso en la lucha por evitar el descenso. Los números reflejan esa caída: el Elche ha sido incapaz de mantener la dinámica positiva de las primeras jornadas y apenas ha logrado sumar victorias en el tramo más reciente del campeonato.

En este contexto, el duelo ante el Mallorca adquiere un valor doble. No solo porque enfrenta a dos rivales directos separados por escasos puntos en la clasificación, sino porque el resultado puede alterar por completo el panorama. Un triunfo permitiría al Elche salir de los puestos comprometidos y recuperar confianza de cara al decisivo sprint final, mientras que una derrota podría agravar aún más la crisis deportiva y aumentar la presión sobre el cuerpo técnico.

Pese a la situación, en el club confían en que el factor campo vuelva a convertirse en un aliado determinante para reforzar a Eder Sarabia. El Martínez Valero fue durante buena parte de la temporada uno de los escenarios más complicados para los rivales, impulsando al equipo en los momentos de mayor optimismo. Sin embargo, esa fortaleza también se ha visto resentida en los últimos meses, lo que obliga al Elche a reaccionar cuanto antes si quiere mantener vivas sus opciones de permanencia.

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Atención puesta en Sarabia

En el foco se encuentra Sarabia, artífice del ascenso la pasada campaña y uno de los grandes responsables del crecimiento reciente del proyecto. Aunque la directiva mantiene su respaldo por ahora, el margen de error es cada vez más reducido y el entorno comienza a cuestionar la capacidad del equipo para revertir la dinámica negativa. Un tropiezo ante el Mallorca podría abrir un nuevo escenario en el banquillo franjiverde.