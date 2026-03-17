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El Valencia CF blinda a David Albelda

El hijo del mítico exfutbolista, que ya es titular con España en categorías inferiores, amplía su vinculación con la entidad

David Albelda Fernández con David Albelda Aliqués

David Albelda Fernández con David Albelda Aliqués / Instagram David Albelda

Javier Bengoa

Quemando etapas. David Albelda Jr, hijo del mítico exfutbolista, que ya es titular con España en categorías inferiores, amplía su vinculación con la entidad de Mestalla. El mediocentro juega en el Cadete A, aunque se espera que pronto pueda dar el salto al Valencia Mestalla.

El club ha anunciado la renovación del centrocampista, quien es un fijo en e equipo, donde acumula incluso dos goles en los cerca de 1.300 minutos disputados.

Gol de David Albelda Jr. con España

Gol de David Albelda Jr. con España

RFEF

Sigue la saga de los Albelda

El jugador sigue los pasos de su padre. Juega en la misma demarcación y hace gala de un físico dominante que le permite ser un gran recuperador de balones. Además, sus buenos fundamentos técnicos le convierten en un pivote moderno y capaz de manejar al equipo desde el '6', asegurando una buena salida de pelota.

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Albelda mejora a su padre

El debut de David Albelda Jr. con las inferiores de la selección española supuso una mejora respecto a los inicios de la carrera deportiva de su padre, ya que la leyenda valencianista tardó dos años y medio más que su hijo en vestir la elástica nacional. David Albelda Aliques, ahora técnico del Villarreal B, debutó con España el 31 de enero de 1996 en categoría sub-19 durante la Copa del Atlántico.

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