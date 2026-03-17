La afición del Real Madrid celebra el pase a cuartos de final dela Champions con banderas del águila bicéfala
La afición madridista celebró el pase a cuartos de final de la Champions League, destacando la presencia de una bandera con el águila bicéfala, símbolo de la unión del Sacro Imperio Romano Germánico
Maria Bas
El Real Madrid avanzó este martes a los cuartos de final de la Liga de Campeones 2025-26, después de vencer (1-2) ante el Manchester City en el Etihad Stadium, con un doblete del brasileño Vinícius Júnior, que hizo el primero de penalti, después de que el portugués Bernardo Silva fuera expulsado al evitar un gol del '7' bajo palos con la mano.
El equipo de Álvaro Arbeloa está entre los ocho mejores equipos del continente. La renta (3-0) de la ida de octavos de final parecía un colchón suficiente para no sufrir, y los derroteros que tomó la vuelta favorecieron una visita plácida de los merengues a Mánchester.
Un nutrido grupo de aficionados madridistas celebraron el pase de ronda, así como los dos goles anotados por Vinícius. Cada vez que el brasileño perforó la meta de Donnarumma, los seguidores del conjunto blanco ondeareon bufandas y banderas en señal de júbilo.
Sacro Imperio Romano Germánico
Entre la marea de colores blancos y rojigualdos, sobresalía una bandera de España con una águila de dos cabezas. Dicha enseña con el águila bicéfala es una marca heráldica que simboliza la unión del Sacro Imperio Romano Germánico con la monarquía española bajo la dinastía de los Habsburgo, cuya rama española era la Casa de Austria. En Madrid, el último Habsburgo fue el Rey Carlos II. En este sentido, se trata de una bandera no oficial del estado y puede encontrarse, por ejemplo, en tiendas online de material falangista.
En la pasada Copa del Rey de baloncesto celebrada en el Roig Arena, la afición del Real Madrid también ondeo dich bandera en la final ante Baskonia.
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