Pablo Maffeo, opción emergente para el lateral derecho del Valencia CF

Desde hace varios meses, el Valencia CF ha estado evaluando opciones para reforzar el lateral derecho de su plantilla de cara a la próxima temporada, con la intención de sumar, al menos, un refuerzo que mejore sustancialmente dicha demarcación. Según informa 'Tribuna Deportiva' este martes, el nombre de Pablo Maffeo se perfila como una de las alternativas importantes en el 'scouting' del entrenador, Carlos Corberán, y la secretaría técnica que organizó Ron Gourlay, CEO de Fútbol.

En esta búsqueda, que el Valencia tiene activa desde hace tiempo ha habido nombres importantes como los jugadores del Aston Villa Kosta Nedeljkovic y Andrés García. Por el segundo, ex del Levante UD, el club ha insistido en las últimas ventanas y continúa estando en la lista de laterales que más agradan. Es difícil. El pasado enero Unai Emery se negó a dejarlo salir de los 'villanos', pese a que solo le ha dado 63 minutos en la temporada oficial. Mientras que el primero, joven serbio, estuvo muy cerca de aterrizar en invierno como jugador sub-23 con ficha del filial, aunque finalmente problemas burocráticos echaron para atrás la operación. Por entonces, a finales de año, la secretaría técnica también siguió la evolución del ex del Elche Álvaro Núñez, por quien finalmente apostó fuerte el Celta y se lo llevó para Vigo, pese a que acaba contrato el próximo 30 de junio.

Andrés García, con la camiseta del Aston Villa / SD

Una de las opciones que se ha destapado en la actualidad es la de Maffeo. Si bien, no hay nada avanzado y las posibiliades reales van a depender de cuál sea el futuro y las necesidades del RCD Mallorca, hoy en la pelea por mantenerse en Primera división. El de Sant Joan Despí tiene contrato con el Mallorca hasta 2027. No obstante, ya estuvo cerca de dejar la isla durante la temporada pasada. Maffeo tiene una conexión personal con València, ya que su hija reside allí.

En verano de 2025, el Nottingham Forest hizo una oferta de 5,8 millones, pero el Mallorca dijo que no. Las prestensiones después de una temporada irregular y, sobre todo, con solo un año de contrato a la vista serán revisadas a la baja dentro de unos meses por parte del club mallorquín. Por ahora, Maffeo está enfocado en ayudar al Mallorca a conseguir la permanencia. De hecho, se ha consolidado como titular habitual en el conjunto bermellón.

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La evolución de la estrategia del Valencia para el lateral derecho

La renovación de Thierry Correia, con contrato expirado el próximo junio, no está nada clara tras el rendimiento irregular del futbolista a lo largo de los años, en los que las lesiones le han mermado claramente. Dimitri Foulquier, con contrato en vigor hasta 2027, tampoco ha convencido esta campaña, perdiendo uno de sus valores fundamentales, la fortaleza física. Prácticamente carente de lesiones hasta el comienzo del curso, en este ha estado fuera de combate en un número importante de jornadas y ya no volverá a estar disponible hasta la campaña venidera al haber sido intervenido de la rodilla. Desde noviembre, el Valencia anda rastreando opciones para el costado derecho de la defensa y la última en salir a la luz es Pablo Maffeo.