Nate Reuvers renueva con el Valencia Basket

Atado hasta el 2028. El Valencia Basket ha alcanzado un acuerdo con el pívot norteamericano con pasaporte húngaro Nate Reuvers (2,11m, Lakeville (Minnesota, EE.UU), 30/09/1998, 27 años) para ampliar el contrato que le une con la entidad taronja para dos temporadas más, por lo que la estancia de Reuvers en el club se extenderá al menos hasta el final de la temporada 2027-28.

En su tercera temporada en Valencia Basket, Reuvers mantiene la línea ascendente que le ha caracterizado desde su llegada, hasta convertirse en el jugador interior más valorado del equipo taronja en la Euroliga en lo que llevamos del actual curso con 10,6 créditos por noche en la máxima competición europea. Sus 10,5 puntos de media en Euroliga llegan con un 70,4% de eficacia en tiros de dos (el sexto mejor entre los jugadores interiores que intentan más de tres tiros de dos por partido) y un 43% en triples que es el mejor porcentaje desde detrás del arco de todo el equipo y uno de los mejores para un pívot en toda la competición. A estos registros ofensivos le añade 3,2 rebotes, 0,7 tapones y 2,4 faltas recibidas. Su tarjeta en la Liga Endesa es de 9,2 puntos con un 40,3% en triples y 2,9 rebotes para 8,9 créditos de valoración.

Nate Reuvers aplaude a la afición del Roig Arena tras un partido reciente. / M. A. Polo / VBC

Un crecimiento constante como taronja

Nate Reuvers llegó al Valencia Basket en el verano de 2023 procedente del Reggio Emilia tras formarse en la Universidad de Wisconsin (de la que sigue siendo el mejor taponador histórico) y con una experiencia previa en Croacia e Italia antes de aterrizar en València. Desde entonces, ha ido subiendo su aportación hasta convertirse en un jugador indispensable de la rotación taronja.

Tras un primer curso de aclimatación a la Liga Endesa y a su estreno en la Euroliga, en el verano de 2024 obtuvo la nacionalidad húngara y se estrenó en noviembre de ese año con el equipo nacional magiar.

Ya con Pedro Martínez en el banquillo, Nate subió considerablemente su rendimiento la temporada pasada, y en la actual está realizando su mejor campaña como taronja en lo que llevamos del actual curso, con una tarjeta de 9,9 puntos, 3,2 rebotes y 0,6 tapones para 9,9 créditos de valoración sin haber faltado al trabajo en ninguno de los 57 partidos que llevamos en la temporada 2025-26.

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Historia taronja

Esa durabilidad ha permitido a Reuvers disputar a día de hoy, 162 partidos con Valencia Basket, siendo ya el sexto jugador nacido en los Estados Unidos con más partidos defendiendo nuestros colores. En este tiempo ya ha sido capaz de dejar su huella en la historia taronja, sobre todo como taponador, siendo máximo taponador en la EuroLeague (34), segundo mejor en competiciones europeas (54, a 18 tapones de Lishchuk) y décimo de toda la historia (101).