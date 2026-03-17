La carrera del Nou Mestalla para ser mundialista tendrá su primera reválida en otoño

La carrera del Nou Mestalla por ser sede una de las sedes del Mundial 2030 se acelera por momentos. La renuncia de A Coruña aumenta las posibilidades del estadio valencianista, que sigue su hoja de ruta de construcción para estar operativo de cara LaLiga 2027-2028.

Desde que se retomaran las obras del coliseo de la avenida de Corts Valencianes, la FIFA puso sus ojos en el Nou Mestalla como primer reserva en el caso de que algunas de las sede propuestas inicialmente cayeran. Primero fue Málaga y ahora A Coruña. De momento, del portafolio presentando por la Federación Española de Fútbol en 2024 al organismo federativo internacional, se mantienen Anoeta (San Sebastián), Camp Nou (Barcelona), Gran Canaria (Las Palmas), La Cartuja (Sevilla), Metropolitano (Madrid), Nueva Romareda (Zaragoza), RCDE Stadium (Barcelona, Cornellá-El Prat), San Mamés (Bilbao) y Santiago Bernabéu (Madrid).

Y ahora València aspira a meterse en el catálogo definitivo para 2030. Durante estas semanas, una delegación de la FIFA está visitando todas las aspirantes presentadas por la RFEF a ser sede mundialista (también de Marruecos y Portugal) para comprobar los criterios necesarios a cumplir o reclamar otras mejoras. El Nou Mestalla no figura en el programa de visitas oficial pero no se descarta que en breve integrantes de la Federación Española con algún miembro FIFA visiten el estadio de Cortes Valencianas para comprobar la evolución de las obras. En Este sentido, según avanzaba el presidente de la Federación Valenciana de Fútbol, Salvador Gomar, sí está previsto que en otoño se produzca la visita de manera oficial para un primer análisis del recinto. Será una primera toma de contacto a pie de estadio, ya que, una sede puede se excluida hasta un año antes del inicio del Mundial, tal como sucedió con dos ciudadades canadienses en el campeonato de este verano.

Primeras imágenes del nuevo Mestalla por dentro / Francisco Calabuig

Será a partir de esa visita, posiblemente en noviembre de este año, cuando València trate de imponerse a otras ciudades españolas que ante la caída de candidatas iniciales (Málaga y A Coruña) ven la oportunidad de ser sede mundialista. Es el caso de Vigo. Pero la ciudad gallega tiene un severo escollo: el aforo de Balaídos. El estadio del Celta está en plena remodelación pero una vez concluyan las obras no alcanzará ni de lejs los 45.000 espectadores que reclama FIFA para ser sede mundialista. Es en ese parámetro donde el Nou Mestalla, con sus 70.000 asientos, se impone con claridad.

La injerencia política de Vigo

También juega a favor de Valencia, o más bien en contra de Vigo, la injerencia política gallega. El alcalde de Vigo, Abel Caballero, instaba este lunes al presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, a llevar "inmediatamente" a la delegación de la FIFA a su ciudad para ver el estadio de Balaídos y su "proyecto imbatible" para acoger el Mundial del año 2030, que seguirá peleando "con uñas y dientes". En este sentido, el dirigente del PSOE llegó a asegurar que "Vigo va a ser sede del Mundial" y "no por que se retiren otras candidaturas", en alusión a Málaga y A Coruña, sino por que se lo han ganado "con un magnífico proyecto e imbatible". Además, recordó la polémica que llevó a Vigo a quedarse fuera de las preseleccionadas después de haber estado entre las once elegidas en un borrador previo, hasta que "toda la presión de Louzán", según él, supuso que la ciudad se viera adelantada por San Sebastián en un proceso con "trampas".

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La renuncia de A Coruña

Por su parte, la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, reconoció que renunciar a ser sede mundialista "no es fácil, pero gobernar es tomar decisiones y tomarlas pensando en el bien común, en el interés general. Es una decisión sensata y responsable. Con un proyecto ilusionante para el futuro y con un impacto muy positivo". Así, la mandataria reveló que la FIFA planteó "una serie de exigencias", más allá de ampliar el aforo de 32.500 a 48.000 butacas, (apuntó a cuestiones como las zonas VIP y relacionadas con la distribución de los espacios) por lo que llegó un momento en que "hicieron inviable" continuar con la candidatura, "sobre todo pensando en el club".