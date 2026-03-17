Peter Lim y la deriva del Valencia CF: las Fallas 2026 retratan la crisis del club

Se ha convertido en un habitual de la sátira y crítica de los monumentos falleros desde su llegada al Valencia CF en 2014. Peter Lim vuelve a ocupar distintas escenas en las fallas 2026, y todos los ninots coinciden: la deriva del club de Mestalla hacia el abismo.

Una de las escenas más vistosas, y visitadas por su ubicación, está en la falla San Vicente-Periodista Azxati, junto al Ayuntamiento de València. El monumento de la sección Primera A es obra de Taller de Tamany y mezcla la gestión del magnate singapurés con la historia del club.

Escena de Peter Lim en San Vicente / L-EMV

Así, Peter Lim, con cuernos de demonio, tira de un carruaje, que arrastra un aficionado del Valencia CF, con los restos despedazados del escudo del club, los mismos que la entidad retiró de la fachada de Mestalla y encontraron algunos seguidores apilados en un rincón del estadio. Y detrás del propietario de Meriton, máximo accionista, una pintura en un jarrón que representa el cielo donde aparecen leyendas como Waldo, Eizaguirre, Mundo o el eterno Españeta.

¿Y qué dice la crítica de la comisión?

La explicación de la falla se pregunta si Lim “es el culpable” de la crisis permanente del Valencia. “Sin duda lo es”, responde. “Un presidente miserable que al futbolista notable lo vende y no compra nada”, critican.

Peter Lim, protagonista en la Falla San Vicente - Periodista Azzati /

Pero el entrenador y los jugadores tampoco salen bien parados. “El entrenador no vale un pepino, que lo encontraron en la tienda del chino”, asegura la falla. Sobre los futbolistas, “todo figuras, pero de esas del belén, que no saben qué es bravura, ni como hacer una apertura ni correr por el extremo”.

Como conclusión, el monumento de Periodista Azzati lamenta que el equipo “que mamamos y por el que perdimos el aliento, no sabe si se podrá levantar porque entre todos lo matamos y él solo se murió”. Por ello, recuerda que “tenemos en la mano la manera se sacarlo del inframundo y partirnos el pecho animando al mejor equipo del mundo”.

La pesadilla del Valencia es Fredyy Krueger Peter Lim / Francisco Calabuig

En la sección especial, Sueca-Literato Azorín, comisión que ha ganado el ninot indultat 2026, presenta una escena bajo el título “Pesadilla en Mestalla Street”. Allí aparace Mario Kempes, con la senyera de Resy con la que conquistó la Copa del Rey ante el Real Madrid en 1979, tumbado en la cama de un hospital, representando al paciente Valencia CF, que presenta un diagnóstico de ‘Estado crítico hasta que no cambie de propietario’.

Y precisamente el propietario, Peter Lim, inspirado en el Freddy Krueger protagonista de la saga ‘Pesadilla en Elm Street’, acecha a Kempes-Valencia para mantener la pesadilla de la que no despierta el valencianismo desde hace once años, con más tinieblas que nunca desde 2019, año del centenario.

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El presidente simpático

En la falla Serrans, Peter Lim impide que el murciélago levante el vuelo y lo estruja y lo estrujo hasta la asfixia. “El president quiere acercarse a la afición. Promete estadios, gloria y futuro, pero todos sospechan que el negocio le interesa más que el sentimiento”, dice la explicación de la falla. Así, “mientras la afición sueña victorias y volver a los tiempos de gran esplendor, algunos piensan que en este partido quien gana seguro es el presidente mayor”.