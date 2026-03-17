El precio del desastre en Oviedo: vuelven los fantasmas de descenso

La derrota del Valencia CF en Oviedo ha salido tanto desde el punto de vista emocional como en la clasificación de LaLiga. Cuando el valencianismo estaba esperanzado con poder mirar hacia arriba y apurar alguna opción de entrar en Europa vía UEFA Conference League, la mirada hoy vuelve a estar en obtener una victoria en el Ramón Sánchez Pizjuán de Sevilla que sirva para recobrar el ánimo y dejar al rival sevillista empantanado en la lucha final por la permanencia en Primera con los últimos cinco de la clasificación.

Este lunes se cerró la jornada 28 de LaLiga en Vallecas con polémica arbitral de la gorda en el Rayo - Levante. Pathé Ciss se ayudó del brazo en los últimos segundos del choque para empatar a uno. Un tanto con el que el Rayo rebasó al Valencia en la tabla al igualarle a 32 puntos con un mejor 'goal average' general.

La debacle en Oviedo, consumándose la vergüenza de haberle regalado seis puntos al colista entre los encuentros de la primera y la segunda vuelta, ha propiciado que hasta cinco puntos de la zona baja (Rayo (+1), Levante (+1), Alavés (+1), Mallorca (+3) y el propio Oviedo (+3)) hayan recortado distancias con los de Carlos Corberán. Y, si alguien albergaba alguna esperanza de aferrarse a la lucha por una última plaza europea, por arriba Betis (+1), Celta (+1), Real Sociedad (+3) y Girona (+3) también se han distanciado.

El Elche, en zona roja por primera vez

Con una jornada menos por delante, el descenso se ha acercado un punto y Europa se ha alejado en la misma proporción. El Deportivo Alavés, decimoséptimo, marca la raya de la salvación con 28 puntos, dos más que el Elche, que se ha metido en la zona roja por primera vez en la temporada y el futuro de Eder Sarabia como entrenador franjiverde está en el alero. La renta del Valencia, antes de jugar el sábado en el Pizjuán con el Sevilla, es de seis puntos, dos partidos.

Más lejos quedan las posiciones europeas. A falta de que se confirmase el 18 de abril una victoria del Atlético de Madrid en la Copa o de la Real Sociedad, si lograra avanzar entre los seis primeros en LaLiga de aquí al final de liga, el último billete europeo lo otorga una sexta plaza que ocupa el Celta con 41 puntos, nueve más que los valencianistas, que tienen hasta esa sexta plaza a siete rivales por delante. El traspié en el Tartiere ha supuesto que no solo el Rayo sino también el Girona, que goleó al Athletic Club (3-0), hayan superado a los blanquinegros en la clasificación.

David Costas se avanza en el aire en el partido ante el Valencia / LaLiga

Si los clubes españoles lograsen en conjunto uno de los dos mejores coeficientes en las competiciones europeas en curso, habría una plaza de Champions extra. Por el momento, España camina segunda, aunque habrá que esperar a que se definan los octavos de final y los cuartos de los tres torneos UEFA para saber con claridad si esta circunstancia podría ayudar, junto con lo que pase en la Copa del Rey, a extender la zona europea de LaLiga hasta la octava posición.

El Sevilla - Valencia, una final por la tranquilidad

Hoy el séptimo lugar, en manos de una Real lanzada gracias a la aportación de un sensacional Gonçalo Guedes, se encuentra a seis unidades. La misma distancia que el descenso. Un punto más cerca se halla el octavo lugar, en posesión de un Espanyol que se ha manifestado contra los árbitros tras la última sufrida en Son Moix.

Como dijo Gayà después de caer en tierras asturianas, se ha dado un "paso atrás". El sábado, 21 de marzo, el Sevilla - Valencia se presenta como una "final" por la tranquilidad entre dos grandes venidos a menos. El que gane respirará, el que pierda encarará los últimos nueve partidos con los ojos puestos en evitar el descenso. El Sevilla es el inmediato perseguidor del Valencia con 31 puntos.

De hecho, las predicciones del Big Data de 'Driblab' vuelven a aumentar las probabilidades de que el Valencia sea uno de los tres equipos que finalmente pierdan la categoría. Es el primero de los conjuntos de la Liga con más de un 2 % de opciones de descenso, según los cálculos del algoritmo, en una lista que encabeza claramente el Real Oviedo.

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Opciones de descenso, según el Big Data: