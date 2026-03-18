Awa Fam se presenta a EEUU a menos de un mes del Draft de la WNBA

De nuevo sin la presión de la clasificación pero con ganas de mejorar la imagen del último partido ante Italia, España cerraba el Premundial de Puerto Rico ante el rival más fuerte posible, Estados Unidos. Una oportunidad de medirse a la mejor selección del mundo y a la mediática Caitlin Clarke, pero también una ocasión de oro para jugadoras como Iyana Martín y sobre todo Awa Fam, a menos de un mes del draft de la WNBA, en el que la taronja están entre las candidatas a ser la número 1. La santapolera dejó su carta de presentación con 10 puntos y 5 rebotes en 19 minutos, aunque fue la también taronja Raquel Carrera la mejor de la selección con 15 puntos, 2 rebotes, 2 asistencias y 18 de valoración. Eso sí, el partido terminó en una derrota por 70-84, con 20 puntos de Kahleah Copper y 18 de Kelsey Plum.

Miguel Méndez apostó de inicio por la experiencia en un quinteto inicial formado por Mariona Ortiz, Maite Cazorla, Helena Pueyo, Raquel Carrera y Megan Gustafson, quien anotó un primer triple en respuesta a la primera canasta de Dearica Hamby. Ambas continuaban con el intercambio de canastas particular en las siguientes posesiones, hasta que Gray y Copper se sumaron a la lista anotadora antes de los primeros movimientos de banquillo, ya con 5-8.

Awa Fam lanza a canasta en el partido del PreMundial ante Estados Unidos. / Alberto Nevado / FEB

Y fue precisamente Caitlin Clark la primera en entrar en el combinado estadounidense, poco después de los tres minutos y medio de partido. En sus primeros minutos en pista, Raquel Carrera golpeaba en dos ocasiones seguidas el aro rival, antes de que Gustafson ampliara la diferencia a un 11-8.

Hamby, Gray y Plum lideraban la reacción de las de Nathan Tibbetts, aunque las españolas seguían de lleno en el partido, ya con Buenavida, Iyana Martín y Awa Fam en pista, cerrando el primer cuarto 16-21.

Irrupción de Awa Fam

La santapolera, que no logró anotar en el tramo final del primer período, no tardó en hacerlo en la vuelta a la pista tras asistencia de Iyana, aunque antes sumó un triple la también taronja Buenavida. Entre ambas, empataban el partido (21-21), volvía a anotar Awa bajo el aro poco después y obligaban a las estadounidenses a ponerse las pilas, hasta el punto de lograr cerrar un parcial de 0-11 lideradas por Plum, con puntos también de Bueckers y Copper desde el 6,75.

Raquel Carrera, con un triple, cortaba la sangría y la propia Awa volvía a sumar en la zona antes de irse al banquillo, ya con seis puntos a falta de 3:41 para el descanso. España ya solo pudo anotar desde el tiro libre por medio de Maite Cazorla y Gustafson, la máxima anotadora al descanso con 9 puntos, aunque fueron insuficientes para evitar irse con un -12 (32-44) a vestuarios.

En manos de Raquel Carrera

De nuevo con Awa Fam en pista, la taronja abría el marcador en el tercer cuarto, aunque la rápida reacción de Hamby y cinco puntos seguidos de Copper complicaban aún más la remontada de las de Méndez, que estaban a 17 puntos (34-51).

Raquel Carrera pugna ante la gran estrella del baloncesto estadounidense, Caitlin Clark. / FEB

Gustafson anotaba justo antes de que entrara a pista Caitlin Clark, la número 1 del Draft de la WNBA en 2024. La de Indiana Fever respondía instantes después a una canasta de Pueyo para mantener diferencias, pero un gran juego interior con una inspirada Raquel Carrera y Megan Gustafson, permitía reducir algo la desventaja al final de un tercer cuarto que terminó 47-61.

Último cuarto sin opciones

La remontada parecía misión imposible y aunque Cazorla no tardó en anotar en la vuelta a la pista, Copper se encargó de minar aún más la moral de las españolas con un nuevo triple y cinco puntos seguidos (49-66).

Pero de nuevo Carrera, hasta ahora la mejor española en un draft de la WNBA con la 15ª posición, seguía tirando del carro, con un triple para sumar ya 15 puntos. Sin embargo, Plum y Hamby seguían castigando el aro español, dejando sin opciones a las de Méndez a pesar de dar la cara hasta el final, con cuatro puntos más de Buenavida, , otros tantos de Iyana y dos de Mariona y de Gustafson, máxima anotadora de las españolas junto a Carrera.

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Helena Pueyo, en una entrada a canasta ante Estados Unidos. / FIBA

El partido se perdió 70-84, pero España dejó una buena imagen ante la selección más potente del mundo, antes de volver a casa con los deberes hechos tras la clasificación y con una experiencia que debe de servir para el próximo Mundial de Berlín en septiembre.