Cumpleaños ‘infeliz’ del Valencia

La entidad de Mestalla cumple 107 años de historia con sus aficionados pidiendo el mismo deseo al soplar las velas que los últimos siete: el fin a la degradación que está experimentando su club, el adiós a la pesadilla de Peter Lim y el regreso al lugar del que nunca debió salir: la Champions League y la lucha por los títulos.

Este va a ser el séptimo año que el valenciansimo sople las velas con el mismo deseo: poner fin a la degradación de su escudo, el final al cautiverio del murciélago en la cueva de cristal en la que lo tiene atrapado Peter Lim y el regreso de su equipo a la Champions League y la lucha por los títulos. Este año, una vez más, la afición blanquinegra celebrará un ‘cumpleaños infeliz’ viendo cómo su amado club llega a los 107 años de vida gozando de la peor salud de toda su historia.

Y es que desde que el equipo, de la mano de Marcelino García Toral en el banquillo, Mateu Alemany en los despachos y futbolistas como Dani Parejo o Rodrigo Moreno sobre el terreno de juego, pudiera celebrar su centenario alzándose campeón de su último título en el Benito Villamarín solamente conoce la desgracia, los récords negativos y la desaparición de los lugares que solía frecuentar, tanto en la liga española como en competiciones europeas.

Siete años que amenazan cien

Los últimos siete años amenazan directamente la grandeza cosechada durante todo un centenario. Lo que tanto esfuerzo costó levantar, poniendo al Valencia CF en la cima y convirtiéndolo en un equipo que jugaba habitualmente la Liga de Campeones, que conseguía títulos y que era temible para los gigantes del Viejo Continente ha sido demolido de forma abrupta por una cuestión extremadamente negligente.

Si aquel aniversario se celebró con una marcha cívica en la que el valencianismo sacó a relucir su orgullo, alzando el mentón para presumir de lo conseguido durante muchas generaciones los últimos cien años, el de este 2026 no puede albergar ningún tipo de festejo, pues el Valencia se ha pasado los últimos años viéndole las orejas al lobo, pasando muchas jornadas en puestos de descenso, recibiendo sonrojante goleadas pocas veces vistas por el pueblo de Mestalla y batiendo registros negativos cada temporada.

Borrado del mapa europeo

En este periodo, además, el Valencia ha desaparecido del mapa continental. Si no se remedia en este tramo final de temporada, el club superará su mayor periodo sin jugar competición europea, por no hablar de que ya ha desaparecido de manera oficial del ranking UEFA que recoge a los 415 equipos europeos con mejor coeficiente. Un borrado total del rastro de un club que en la década anterior de la llegada de Peter Lim ganaba en los estadios más temibles, ganó títulos y jugó finales continentales.

La afición, fiel y resignada

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A pesar de todo ello, la fiel y resignada afición del Valencia sigue copando las gradas de Mestalla llenándolas, cuyos cimientos todavía en pie sostuvieron a un equipo gigantesco, superando el 90 por ciento de asistencia media, más que ninguna otra hinchada del fútbol español mientras espera que la pesadilla que vive acabe pronto y pueda volver a celebrar aniversarios con deseos más ambiciosos con los que soplar las velas, pidiendo la llegada de grandes jugadores y la presencia de su equipo en los reñideros de los que nunca debió salir, la fase final de las competiciones continentales.