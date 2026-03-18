Levante UD: Siete puntos evaporados a partir del minuto 90

Volvió a pasar. Por segunda jornada consecutiva, el Levante UD volvió a ver como los puntos se le escaban de las manos en el último suspiro. El polémico gol -tras ayudarse del brazo para acomodar el remate- de Pathé Ciss en el minuto 94 convirtió un balsámico triunfo contra un rival directo como el Rayo en Vallecas en un nuevo empate, insuficiente, que deja al conjunto granota a cinco puntos de la salvación. Un golpe duro al que, tristemente, parece haberse abonado el equipo de Luis Castro. Porque una semana antes, era el tanto de Joel Roca -con todo el equipo dentro del área amarrando una victoria fundamental para disparar sus opciones de permanencia- el que dejaba helado a unos jugadores que, a estas alturas de temporada, y después de haber sufrido tantos reveses, han demostrado ser altamente resilientes. Nadie ha tirado la toalla dentro del vestuario y, mientras las matemáticas dicten que aún es posible quedarse en Primera, se dejarán el alma en los partidos que restan de temporada.

Porque el sabor amargo que experimentó el Levante contra Girona y Rayo se había sufrido ya hasta cinco veces antes, lastrando su avance en la competición y mermándolo a nivel clasificatorio. Y en las cinco (siete en total) el patrón coincide: el Levante encajó después del minuto 90... y, en cinco ocasiones, perdió puntos por el camino que, de haberlos retenido, le tendrían en una situación más beneficiosa -concretamente, dos puntos por encima del pozo-, aunque aún sin el privilegio de descuidar la zona roja de la tabla.

Héroe Matturro

Contra el Athletic Club en San Mamés, un gol de Robert Navarro en el 99' fulminó cualquier atisbo de empate por parte del Levante, después de que un zapatazo a la escuadra de Jon Ander Olasagasti en el 94' sirviese para colocar el 3-2 y poner en tensión a la grada bilbaína. Aun dieron gracias los granotas de que, dos semanas antes, un arrebato de fe les llevó a salir triunfantes de su duelo frente al Elche después de un final de partido caótico: empataron los franjiverdes en el 92' y, cuatro minutos después, Alan Matturro se erigió como el héroe de la remontada cabeceando al fondo de la red un centro desde la esquina. En ambas veces, encajar en el descuento no tuvo consecuencias, pero las estadísticas dictan que el Levante es, con siete, el segundo equipo que más goles ha recibido en los descuentos de las segundas partes. Solo Alavés, con nueve tras el de Pépé el pasado viernes, superan a los levantinistas.

Dela, rabioso y dolorido tras sufrir el empate. / JM López

Primera vez que pasa con Castro

Y es que los empates contra el Girona y el Rayo evaporaron cuatro puntos trascendentales en la lucha granota por la salvación. Frente al Alavés, en la primera vuelta, fue un centro lateral acompañado de un desajuste defensivo el que privó a los levantinistas de puntuar en Mendizorroza en la primera jornada y, una semana después, el infortunio se cebó con un Unai Elgezabal que, en su intento de despejar una acción peligrosa del Barcelona, mandó el esférico hacia su propia portería.

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Además, frente al Celta (también en la primera vuelta), el desenlace -aunque con peor marcador- fue idéntico al del Girona: expulsión en el bando azulgrana y gol en contra en el minuto 91, traduciéndose en una derrota que empezó a torcer el futuro de Julián Calero en el Ciutat de València. Esa realidad contra los catalanes y la más reciente en Vallecas son, no obstante, las dos primeras veces que este golpe más allá del 90 ha sucedido con Luís Castro al frente de la nave granota. Los goles que ha sufrido el Levante en el descuento han lastrado su escalada hacia la permanencia. Sin embargo, lo sucedido el pasado más es una lección más para un equipo que, por muy difícil que se le presente, sueña con quedarse en Primera.