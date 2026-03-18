Los malos precedentes del Valencia CF en el Sánchez Pizjuán

Tras el bochornoso partido en el Carlos Tartiere ante el Real Oviedo, el Valencia CF tratará de regresar a la senda de la victoria el próximo sábado en el Sánchez Pizjuán ante el Sevilla FC. Para los de Carlos Corberán sumar los tres puntos es clave para dejar más que encarrilada la permanencia y, además, demostrar si realmente es posible soñar con un objetivo más ambicioso en las diez jornadas finales.

El Valencia se mide a un equipo en una situación casi idéntica, y es que el Sevilla ocupa la decimoquinta plaza, justo por debajo de los blanquinegros, con un punto menos. Así, se trata de un duelo directo entre hispalenses y valencianistas, una 'final' por la salvación en la que el Valencia tendrá que hacer frente, además, a unos precedentes que no le sonríen demasiado.

Solo tres victorias en Sevilla en los últimos 20 años

Desde la temporada 2004-05, el Valencia ha empatado seis partidos, ha perdido doce y solo ha ganado tres contra el equipo nervionense en Sevilla. La última victoria blanquinegra fue hace dos temporadas cuando el equipo de Rubén Baraja se impuso en la primera jornada liguera gracias al gol de Javi Guerra en el minuto 88 (1-2). Diakhaby, que aquel día jugó de pivote, había marcado el primer tanto del partido.

Marcelino, arquitecto de dos triunfos

Las otras dos victorias fueron en las temporadas 2017-18 y 2018-19, ambas con Marcelino García Toral en el banquillo. El Valencia ganó gracias a un doblete de Rodrigo por 0-2 y gracias a un penalti de Dani Parejo por 0-1, respectivamente. Mientras, de las doce derrotas, el Valencia no logró marcar ni un gol en ocho de ellas.

VALENCIA SPD VALENCIA - SEVILLA / Eduardo Ripoll / LEV

La temporada pasada la victoria se escapó en el 93'

La última visita del Valencia al Ramón Sánchez-Pizjuán fue en la jornada 19 de la pasada liga, el 11 de enero de 2025, a la que el Valencia de Carlos Corberán llegaba penúltimo con 12 puntos, mientras que el equipo de García Pimienta era décimo tercero con 22 puntos. El duelo entre dos históricos del fútbol español inmersos en una grave crisis acabó con empate en un partido muy igualado y sin brillo, en el que los andaluces salvaron un punto en la prolongación con un gol de Adrià Pedrosa en el minuto 93 tras un error de Mamardashvili.

El empate dejó al equipo valencianista, que se había adelantado sobre la hora de juego por medio de Luis Rioja, colista después de la victoria del Valladolid sobre el Betis.

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El balance de los 80 partidos ligueros disputados entre ambos equipos en el Ramón Sánchez-Pizjuán es de 17 victorias para el Valencia, 18 empates y 45 victorias para el Sevilla.