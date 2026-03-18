Paco Lloret: "El Valencia CF celebra su 107 aniversario en el momento más oscuro y complicado de su existencia"

Este 18 de marzo el Valencia CF celebra su 107 aniversario, un día para celebrar esta proeza, pero que contrasta con el periodo "más oscuro, peor y más complicado de su existencia”, explica Paco Lloret. Describe al club como “un Valencia que está sobreviviendo gracias a un ejercicio de resistencia, a su gente, a sus aficionados”, ya que, según denuncia, “la entidad está absolutamente desprotegida e indefensa”. En esa misma línea, subraya que “ningún estamento de la sociedad valenciana se preocupa del Valencia”.

Asimismo, Paco Lloret advierte de que “por un lado hay una voluntad clara de aprovechar su patrimonio urbanístico para hacer una operación, ahora en marcha con el nuevo estadio”, y lamenta que eso ocurra “sin reparar nunca en qué consecuencias puede tener todo eso para un club que nunca había estado tanto tiempo ausente de las competiciones europeas y que en los últimos años ha empeorado todos los registros”.

El periodista recuerda que el Valencia pasó “de ser el tercer club en la clasificación histórica, solo superado por el Madrid y el Barcelona”, a una situación en la que “ahora está por encima el Atlético de Madrid, tanto en la Liga como en la Champions, y se está disputando con el Athletic de Bilbao la cuarta plaza”.

Pese a todo, Lloret remarca que “en cualquier caso, es un día siempre para renovar la esperanza, pensar que todo esto tiene que acabar, que algún día Peter Lim y Meriton desaparecerán de las vidas de los valencianistas”, unos aficionados que, a su juicio, “están hartos, cansados y, en cierta manera, desanimados, porque están recibiendo muchos golpes en las últimas temporadas”.

También considera que “es duro ver a un Valencia que ya no tiene ninguna aspiración de jugar la Champions, cuando antes eso era una premisa obligatoria”.

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“Es duro ver a un Valencia que ya no tiene ninguna aspiración de jugar la Champions, cuando antes eso era una premisa obligatoria” Paco Lloret — Periodista deportivo

Por último, el periodista afirma que el único elemento de satisfacción para el club en estos momentos, "es mantener una tradición, la herencia recibida de otras generaciones". Y reivindica “la bandera de la dignidad" para un club, que es "más que centenario y que se merece estar en las mejores manos posibles, que no son precisamente las del accionista mayoritario”.