Euroliga
El Valencia Basket quiere recobrar su solidez ante el Barça
Los taronja tratarán de cortar su mala racha de resultados y dar otro paso hacia los cuartos de Final
Pedro Martínez no podrá contar con Kameron Taylor ni Xavi Pascual con Tornike Shengelia
El Valencia Basket quiere afianzarse entre los seis primeros y el Barça necesita ganar para no ver peligrar la clasificacion
Pilar Lopez
El Valencia Basket afronta este jueves 19 de marzo en el Roig Arena (18:00 horas, Movistar), un duelo de Euroliga con sabor doméstico ya que recibe al Barça. Los taronja quieren sumarse al ambiente festivo que se vive en la ciudad y poner el colofón al día de San José con una nueva victoria que restaure la tranquilidad y la confianza tras las derrotas sufridas la semana pasada ante el Real Madrid en Euroliga y La Laguna Tenerife en la Liga Endesa.
Con la Euroliga ya en la recta final de su Fase Regular, cada jornada ahora es clave y una victoria ante el Barça supondría para los de Pedro Martínez dar un gran paso hacia el ambicioso y cada vez más cercano objetivo de lograr la clasificación de forma directa para los cuartos de final, algo que sería un gran éxito para la entidad taronja. A falta de siete encuentros para finalizar la 'liguilla', el Valencia Basket es cuarto con 20 victorias, dos menos que el Fenerbahce, que lidera la clasificación, y tres más que el Zalgiris Kaunas, que es séptimo y sería el primer equipo que no pasaría de manera directa a los cuartos de final del torneo. Por contra, el Barça llega a València con la necesidad imperiosa de sumar para cortar una racha de seis derrotas en los últimos siete partidos en la Euroliga que les ha dejado al borde del precipicio, y de quedarse fuera de las posiciones que dan derecho al menos a disputar el play-in de clasificación para cuartos.
El Barça, al borde del 'precipicio' en la clasificación
Los equipos clasificados entre el séptimo y el décimo disputarán el 'play in', una serie de eliminatorias para elegir a los dos equipos que completarán esa ronda previa a la Final a Cuatro de Atenas. El Barça es ahora décimo con esas mismas 17 victorias que tiene el equipo lituano. El undécimo y el duodécimo son Dubai y Milán, ambos con 16 partidos ganados. Con todo, los azulgranas están a un triunfo de la sexta plaza, la última que certifica el pase directo a los cuartos de final, que ostenta el Estrella Roja. Así pues, los de Pascual se juegan mucho en el Roig Arena. Mientras, el Valencia Basket tiene, por tanto, tres choques de margen para su clasificación directa para cuartos y cuatro para disputar el 'play in'.
El conjunto de Pedro Martínez cayó en el torneo europeo la semana pasada en la cancha del Real Madrid (96-79) y repitió derrota en la Liga Endesa en la del La Laguna Tenerife (87-76). Este jueves, ante su afición, los taronja tratarán de recuperar su potencial ofensivo, algo que falló en sus dos últimos compromisos dejándoles en unos guarismos muy inferiores a los que promedia habitualmente.También viene de perder en la Liga Endesa el Barcelona que caía el pasado fin de semana en el derbi catalán por ante el Joventut en Badalona (84-72).
Sin Taylor ni Shengelia
El principal problema para Pedro Martínez será de nuevo la ausencia por lesión de Kameron Taylor que arrastra una lesión de tobillo desde la Copa del Rey. El técncio confirmó en la rueda de prensa previa al partido, que Taylor todavía no está listo para jugar. Por tanto, de los 14 hombres disponibles, Martínez deberá descartar sólo a 2 para medirse al Barcelona.
El Barça también afronta el partido con su juego interior 'tocado' ya que Xavi Pascual tien la importante baja de su hombre más destacado en la competición esta temporada, el ala-pívot Tornike Shengelia, que se perdió los dos partidos de la semana pasada por una lesión en el sóleo de la pierna derecha y no ha viajado a Valéncia, al igual que los bases Nico Laprovittola y Juan Núñez, también lesionados.
El balance en los últimos cinco enfrentamientos entre Valencia Basket y Barça en la Euroliga es favorable a los catalanes por 1-5. Esta misma temporada el Valencia Basket cayó en la primera vuelta en el Palau Blaugrana en la primera vuelta en octubre por 108-102. Además de ganar el Valencia Basket tratará de hacerlo por más de 6 puntos y recuperar el basket-average. Valencia Basket ya ha superado esta temporada al Barça en casa, fue en el primer partido de la Liga Endesa en el Roig Arena y el Valencia se impuso por 9-81. En ambos casos el técnico blaugrana era aún Joan Peñarroya y todavía no estaba en su banquillo Xavi Pascual.
Pedro Martínez: "Por resultados, no estamos en buen momento, pero hay que pasar página"
Pedro Martínez espera que su equipo deje atrás la mala racha de resultados que le llevó a perder la semana pasada ante el Real Madrid en Euroliga y ante La Laguna Tenerife en la Liga Endesa y supere este jueves 19 de marzo al Barça en el Roig Arena en la jornada 32 de la competición continental: "es cierto que no estamos en un buen momento por los últimos resultados pero tenemos que pasar página. Nos enfrentamos a un rival directo, el Barça que está en la misma zona de la clasificación que nosotros, tenemos que afrontar el partido con buen ánimo, con optimismo".
Sobre el bajón de rendimiento del equipo taronja en los dos últimos partidos, Pedro Martínez resaltó: "se puede ver la botella medio llena o medio vacía. El rival también juega e hicieron cosas muy bien para ganarnos. No estamos contentos con lo que pasó y nos hubiera gustado que las cosas fueran diferentes, pero la competición te lleva a que no todo sean buenos momentos", insistió el técnico que reconoció que su equipo sufre "cuando tenemos dos partidos fuera de casa muy seguidos en apenas 48 horas". Tampoco considera que peda servir de "consuelo" el hecho de que muchos de los equipos de Euroliga perdiesen en la competición liguera la pasada jornada: "es obvio que los equipos que estamos en Euroliga tenemos un calendario mucho más complicado, más presión de partidos, pero no nos tenemos que conformar con que eso sea una excusa".
Esta semana, por contra el Valencia Basket contará con el apoyo de a su afición, algo que no duda Pedro Martínez pese a que el partido se celebra en el día grande de las Fallas: "es algo que no depende de nostros y no nos preocupa, la afición seguro que está con nosotros".
Un rival complicado
El técnico 'taronja' también analizó el estado de forma del Barça: "Hace una semana jugaron en la pista del Breogán y ganaron dominando desde el principio. Esperamos un partido de máxima dificultad"-.
Martínez confirmó la ausencia del exterior Kameron Taylor por lesión: "no estará ante el Barça ni tampoco el domingo ante el Covirán Granada" y habló sobre la situación del base Darius Thompson, descartado ante La Laguna Tenerife y que disputó menos de cinco minutos en el duelo de la pasada semana ante el Real Madrid en Euroliga.
"Tiene más valor lo que uno dice en redes sociales que lo que yo digo. No hay nada de nada. Pasó con Sergio de Larrea, con Omari Moore en la Copa del Rey, ahora con Thompson… Los necesitamos a todos. Darius es un gran jugador, muy buena persona y es cierto que merecería haber jugado más minutos pero tengo que repartir los minutos entre todos".
"Vamos cuartos en la Euroliga, vamos segundos en la acb y competimos muy bien en la Copa del Rey. Lo que pasa es que tenemos que ir tomando decisiones", afirmó el entrenador que reiteró estar "encantado con el equipo que tengo, son todos muy buenos chicos y no hay ninguno al que no quiera entrenar. Tengo que tomar decisiones, tratar de poner a los que creo que están mejor en cada momento y dar más descanso a los que lo necesitan".
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