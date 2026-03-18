El Valencia Basket quiere recobrar su solidez ante el Barça

El Valencia Basket afronta este jueves 19 de marzo en el Roig Arena (18:00 horas, Movistar), un duelo de Euroliga con sabor doméstico ya que recibe al Barça. Los taronja quieren sumarse al ambiente festivo que se vive en la ciudad y poner el colofón al día de San José con una nueva victoria que restaure la tranquilidad y la confianza tras las derrotas sufridas la semana pasada ante el Real Madrid en Euroliga y La Laguna Tenerife en la Liga Endesa.

Con la Euroliga ya en la recta final de su Fase Regular, cada jornada ahora es clave y una victoria ante el Barça supondría para los de Pedro Martínez dar un gran paso hacia el ambicioso y cada vez más cercano objetivo de lograr la clasificación de forma directa para los cuartos de final, algo que sería un gran éxito para la entidad taronja. A falta de siete encuentros para finalizar la 'liguilla', el Valencia Basket es cuarto con 20 victorias, dos menos que el Fenerbahce, que lidera la clasificación, y tres más que el Zalgiris Kaunas, que es séptimo y sería el primer equipo que no pasaría de manera directa a los cuartos de final del torneo. Por contra, el Barça llega a València con la necesidad imperiosa de sumar para cortar una racha de seis derrotas en los últimos siete partidos en la Euroliga que les ha dejado al borde del precipicio, y de quedarse fuera de las posiciones que dan derecho al menos a disputar el play-in de clasificación para cuartos.

El Barça, al borde del 'precipicio' en la clasificación

Los equipos clasificados entre el séptimo y el décimo disputarán el 'play in', una serie de eliminatorias para elegir a los dos equipos que completarán esa ronda previa a la Final a Cuatro de Atenas. El Barça es ahora décimo con esas mismas 17 victorias que tiene el equipo lituano. El undécimo y el duodécimo son Dubai y Milán, ambos con 16 partidos ganados. Con todo, los azulgranas están a un triunfo de la sexta plaza, la última que certifica el pase directo a los cuartos de final, que ostenta el Estrella Roja. Así pues, los de Pascual se juegan mucho en el Roig Arena. Mientras, el Valencia Basket tiene, por tanto, tres choques de margen para su clasificación directa para cuartos y cuatro para disputar el 'play in'.

Así está la clasificación / Euroliga

El conjunto de Pedro Martínez cayó en el torneo europeo la semana pasada en la cancha del Real Madrid (96-79) y repitió derrota en la Liga Endesa en la del La Laguna Tenerife (87-76). Este jueves, ante su afición, los taronja tratarán de recuperar su potencial ofensivo, algo que falló en sus dos últimos compromisos dejándoles en unos guarismos muy inferiores a los que promedia habitualmente.También viene de perder en la Liga Endesa el Barcelona que caía el pasado fin de semana en el derbi catalán por ante el Joventut en Badalona (84-72).

Sin Taylor ni Shengelia

El principal problema para Pedro Martínez será de nuevo la ausencia por lesión de Kameron Taylor que arrastra una lesión de tobillo desde la Copa del Rey. El técncio confirmó en la rueda de prensa previa al partido, que Taylor todavía no está listo para jugar. Por tanto, de los 14 hombres disponibles, Martínez deberá descartar sólo a 2 para medirse al Barcelona.

El Barça también afronta el partido con su juego interior 'tocado' ya que Xavi Pascual tien la importante baja de su hombre más destacado en la competición esta temporada, el ala-pívot Tornike Shengelia, que se perdió los dos partidos de la semana pasada por una lesión en el sóleo de la pierna derecha y no ha viajado a Valéncia, al igual que los bases Nico Laprovittola y Juan Núñez, también lesionados.

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El balance en los últimos cinco enfrentamientos entre Valencia Basket y Barça en la Euroliga es favorable a los catalanes por 1-5. Esta misma temporada el Valencia Basket cayó en la primera vuelta en el Palau Blaugrana en la primera vuelta en octubre por 108-102. Además de ganar el Valencia Basket tratará de hacerlo por más de 6 puntos y recuperar el basket-average. Valencia Basket ya ha superado esta temporada al Barça en casa, fue en el primer partido de la Liga Endesa en el Roig Arena y el Valencia se impuso por 9-81. En ambos casos el técnico blaugrana era aún Joan Peñarroya y todavía no estaba en su banquillo Xavi Pascual.