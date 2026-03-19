El fenómeno goleador Carlos Espí "made in" Buñol

El fenómeno Carlos Espí ya es una realidad aplastante. Desde su debut el 18 de febrero de 2024 contra el Racing de Ferrol en Segunda División, pasando por sus destacadas apariciones desde el banquillo hasta su consolidación como el «9» goleador del Levante UD de la mano de Luís Castro en Primera División. En estos dos años, el canterano granota encarnó un proceso de crecimiento futbolístico y maduración personal que le llevó a, con tan solo 20 años, ser la referencia ofensiva de su equipo en la máxima competición nacional. Los granotas no necesitan salir al mercado a por un delantero goleador; su ariete se crió en la factoría de Buñol y su compromiso con el objetivo del club es total.El fenómeno Carlos Espí ya es una realidad aplastante... pero no novedosa. Desde su debut el 18 de febrero de 2024 contra el Racing de Ferrol en Segunda División, pasando por sus destacadas apariciones desde el banquillo hasta su posterior y actual consolidación como el «9» (»19») goleador del Levante UD de la mano de Luís Castro en toda una Primera División. En estos dos últimos años, el canterano granota ha encarnado un proceso de crecimiento futbolístico, maduración personal y potenciación de sus virtudes que le ha llevado a, con tan solo 20 años, ser la referencia ofensiva de su equipo en la máxima competición nacional. Los granotas no necesitan salir al mercado a por un delantero goleador; su ariete se ha criado en la factoría de Buñol y su compromiso con el objetivo del club es total, como el resto de canteranos presentes con el técnico portugués.

Sobre todo, sus ganas de mejorar cada día, trabajo constante y determinación le llevaron a cumplir su gran sueño de debutar con el cuadro levantinista tanto en Segunda como en Primera. Espí ya no es un delantero de rol secundario o de rotación, es un killer letal que, con sus 1,94 m de estatura y poderío físico, se convirtió en un terremoto difícil de defender para las defensas rivales. El fútbol fue, es y será simple toda la vida. Y el de Tavernes de la Valldigna representa eso: un ariete tanque, temible a las alturas, fuerte en los duelos y matador en el área. Simple: centro y remate. Un delantero clásico; corpulento, con juego de espaldas y fuerte en el juego aéreo. Una joya que ya renovó automáticamente hasta 2028, pero que bien haría el Levante en blindarlo para los próximos años.Sobre todo, sus ganas de mejorar cada día, trabajo constante y determinación le han llevado a cumplir su gran sueño de debutar con el cuadro levantinista tanto en Segunda como en Primera. Espí ya no es un delantero de rol secundario o de rotación, es un «killer» letal que, con su 1,94 m de estatura y poderío físico, se ha convertido en un terremoto difícil de defender para las defensas rivales. El fútbol ha sido, es y será simple toda la vida. Y el de Tavernes de la Valldigna representa eso: un ariete tanque, temible a las alturas, fuerte en los duelos y matador en el área. Simple: centro y remate. Un delantero clásico; corpulento, con juego de espaldas y fuerte en el juego aéreo. Una joya que ya ha renovado automáticamente hasta 2028, pero que bien haría el Levante en blindarlo para los próximos años.

Su nombre y sus goles están llegando a muchas ligas, países y clubes, especialmente por su perfil diferencial y características distintivas. Es el presente y futuro de este club, el talismán al que se atan los granotas para lograr una permanencia cada vez más complicada. El fenómeno goleador Carlos Espí «made in» Buñol arrasa con todo lo que se le ponga por delante. Sin límites, con la confianza de Luís Castro y con mucho margen de mejora. Su tiempo en el equipo llegó y el Levante lo necesita más que nunca. Además, cuenta con el apoyo de toda una afición encandilada con su atacante.Su nombre y sus goles están empezando a llegar a muchas ligas, a muchos países y a muchos clubes, especialmente por su perfil diferencial y sus características distintivas. Aunque, de momento, es el presente y futuro de este club. El talismán al que se atan los granotas para lograr una permanencia cada vez más complicada. El fenómeno goleador Carlos Espí «made in» Buñol arrasa con todo lo que se le ponga por delante. Sin límites, con la confianza de Luís Castro y con mucho margen de mejora. Su tiempo en el equipo ha llegado y el Levante lo necesita más que nunca. Además, cuenta con el apoyo de toda una afición encandilada con su atacante.

En racha y hambriento

Sin duda, en las últimas semanas en el Levante UD solo se habla de dos cosas: de las posibilidades de quedarse un año más en Primera División y de un Carlos Espí enrachado y hambriento. Ambas cosas están directamente relacionadas. En los últimos tres partidos, el canterano granota fue un auténtico ciclón, con cuatro goles ante Alavés (doblete), Girona (uno) y Rayo Vallecano (uno). Los cuatro tantos anotados por los de Orriols corresponden a su delantero, la única fuente de producción goleadora en estas jornadas. Su actuación estelar fue ante el conjunto babazorro en el Ciutat de València, con dos dianas decisivas para dar la victoria a los granotas. Espí quiere seguir aprovechando sus oportunidades como titular, ayudar al equipo con sus goles y asentarse como la referencia levantinista. Por ahora, todo son argumentos positivos a favor de una continuidad del punta en el once titular.Sin duda, en las últimas semanas en el Levante UD solo se habla de dos cosas: de las posibilidades de quedarse un año más en Primera División y de un Carlos Espí enrachado y hambriento. Espí y salvación. Salvación y Espí. Ambas cosas están directamente relacionadas... y no es para menos. En los últimos tres partidos, el canterano granota ha sido un auténtico ciclón, con cuatro goles repartidos ante Alavés (doblete), Girona (uno) y Rayo Vallecano (uno). De hecho, los cuatro tantos anotados por los de Orriols corresponden a su delantero, la única fuente de producción goleadora en estas jornadas. No obstante, de estos, su actuación estelar fue ante el conjunto babazorro en el Ciutat de València, con dos dianas decisivas bajo la bocina para dar la victoria a los granotas. Sin techo y con un enorme potencial, Espí quiere seguir aprovechando sus oportunidades como titular, seguir ayudando al equipo con sus goles y asentarse como la referencia levantinista. Por ahora, todo son argumentos positivos a favor de una continuidad del punta en el once titular.

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Otra de las claves en las buenas actuaciones de Carlos Espí son los centradores. En este caso, tanto Víctor García (Girona y Rayo) como Iker Losada (Rayo) protagonizaron centros precisos dirigidos al internacional Sub-20. Con su presencia en el área, los laterales, extremos e interiores aumentan el volumen de pases al área para encontrar a Espí y su olfato goleador. De nada sirve tener grandes rematadores si no hay jugadores capaces de precisar un buen centro. La conexión Víctor-Espí da buenos resultados a un equipo que necesitaba una referencia pura en el ataque. Asimismo, el bajo rendimiento y la sequía goleadora de Etta Eyong urgían la necesidad de encontrar un delantero a la altura de la exigencia de esta competición.