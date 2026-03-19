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El Rayo sufre para eliminar al Samsunspor y se mete en cuartos en Europa 25 años después

Los vallecanos perdieron por 0-1 en casa, pero hicieron valer el 1-3 de la ida en tierras turcas

Jorge de Frutos, en el Rayo Vallecano - Samsunspor.

Jorge de Frutos, en el Rayo Vallecano - Samsunspor. / Europa Press

EFE

Madrid

El Rayo Vallecano firmó este jueves una nueva página en su centenaria historia al eliminar al Samsunspor turco, a pesar de perder por 0-1, y clasificarse para los cuartos de final de la Liga de Conferencia, el mismo techo que alcanzó en la entonces Copa de la UEFA hace 25 años.

El conjunto franjirrojo hizo valer el 1-3 de la ida para sellar su pasaporte en la tercera competición continental y soñar con la final de Leizpig (Alemania) del 29 de mayo.

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Su rival en cuartos será el AEK de Atenas, liderado por el exdelantero serbio del Real Madrid Luka Jovic, que también avanzó en el torneo pese a caer en casa por 0-2 ante el Celje esloveno gracias a su renta de 0-4 de la ida.

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