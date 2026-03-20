Levante recuerda su origen en el Cabanyal para jugar de blanco y negro la jornada ‘retro’

En la 'jornada retro' organizada por la Liga EA Sports en abril, el Levante lucirá una novedosa camiseta blanca con una banda negra cruzada en el pecho y que recuerda los colores del Fútbol Club Cabanyal, que fue el germen del club levantinista.

Con el lema 'No es retro, son raíces', la entidad granota desveló la equipación especial que lucirá el primer equipo en la Jornada 31, correspondiente al fin de semana del 12 de abril, en el Ciutat de València frente al Getafe.

El club recupera la esencia del Fútbol Club Cabanyal, equipo fundado en 1907 y que disputaba sus partidos en el barrio valenciano donde se fundó, solo dos años después, el Levante FC.

Tejidos originales

Confeccionada en un blanco roto que evoca los tejidos originales, la camiseta destaca por una icónica banda negra cruzada al pecho, elemento que utilizaban los pioneros del Cabanyal para distinguirse en los terrenos de juego de arena y sal, pegados al mar Mediterráneo.

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La camiseta, presentada por jugadores del primer equipo como Espí, Tunde o Paco Cortés, es una edición limitada que saldrá este viernes a la venta, con exclusividad para los abonados, y con una producción de mil unidades.