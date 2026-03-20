El Levante UD, atento a la lista de la Selección Sub21

Mientras se juega la vida por permanecer un año más en Primera División, el Levante UD ha encontrado en los jóvenes jugadores el clavo ardiendo al que agarrarse para obrar la remontada que necesita en las últimas diez jornadas. Jugadores como Paco Cortés, Kareem Tunde y, sobre todo, Carlos Espí, han dado un valiente paso al frente con la llamada a las armas de Luis Castro, siendo de los jugadores más en forma del equipo en unas fechas en las que la pelota empieza a quemar.

El rendimiento de los jóvenes valores granota no está pasando desapercibido para nadie, más teniendo en cuenta que lo están ofreciendo en la élite, lo que les convierte en jugadores preparados para dar el salto también a las categorías inferiores de la Selección Española.

Este viernes, la lista

Este viernes David Gordo dará la lista de la Selección Sub21 y las promesas levantinistas la miran de reojo mientras su responsabilidad máxima está en contribuir a la salvación del Levante. Quizás a Paco Cortés le pilla muy joven con 18 años, pero tanto Tunde como Espí tienen opciones en el medio y corto plazo.

Kareem Tunde, durante el encuentro ante el Espanyol / LALIGA

Por lo que respecta al extremo, titular habitual con Castro, tiene la doble nacionalidad con España y Nigeria, pero nunca ha sido citado para jugar con La Rojita. El jugador de 20 años todavía tiene mucho margen de mejora, pero está dando unos primeros pasos firmes.

Espí centra las miradas

Las miradas, no obstante, están principalmente puestas en Espí. Sus goles le están dando una vida extra al Levante y no solamente eso, le están destapando como un delantero que va 'sobrado' de recursos dentro del área. Tanto en la definición con ambos pies como en el remate de cabeza, donde saca partido de su envergadura y de su capacidad para desenvolverse contra los defensores rivales.

En un fútbol en el que cada vez se ven menos arietes clásicos y espigados a pesar de que todos los entrenadores quieren tener uno de este perfil para adaptarse a todo tipo de partido, Espí aparece como una opción muy interesante para la Sub21 a corto plazo y como un futbolista cotizado para el futuro.

Noticias relacionadas

Nominado a Jugador del Mes

Esta semana, sin ir más lejos, ha sido nominado a 'Jugador del Mes' en LaLiga después de una serie de encuentros en los que ha sido diferencial para que el Levante sume unos puntos que le han devuelto de lleno a la 'pomada' por salvar la categoría.