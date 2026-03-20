Locura por la camiseta 'retro' del Valencia CF: Vuelan en menos de una hora las 300 de preventa
La nueva camiseta del Valencia CF, que se pondrá a la venta el 8 de abril, mezcla tonalidades naranjas e incluye el escudo y el logo antiguo de LaLiga, aunque mantiene los patrocinadores actuales.
Maria Bas
En la 'jornada retro' organizada por la Liga en abril, el Valencia CF lucirá una camiseta naranja que reinterpreta las que lució durante dos temporadas (1990-91 y 1991-92) como segunda equipación.
La equipación que lucirá en su visita al Elche en la jornada que se disputará entre el 10 y el 13 de abril mezcla distintas tonalidades de naranja y diferentes tramas e incluye la versión del escudo de aquella época así como el logo antiguo de LaLiga, pero mantiene los patrocinadores actuales del club.
“Este homenaje evoca aquel icónico diseño del Valencia y Puma que comenzaba a consolidar el color naranja entre nuestras señas de identidad y que a lo largo de las últimas décadas ha sido protagonista de algunos de los momentos más especiales de nuestra historia”, explicó el club en el comunicado.
Algunos de los jugadores que portaron esas camisetas fueron Ricardo Arias, Fernando Giner, Voro, Paco Camarasa, Fernando Gómez Colomer, Miguel Ángel Bossio, Lubo Penev, Enric Cuxart, Carlos Arroyo, Rommel Fernández, Robert Fenández, José Manuel Ochotorena o José Manuel Sempere, entre otros.
A la venta, el 8 de abril
La camiseta es una edición limitada que se comercializará en las Tiendas Oficiales de Mestalla y Colón 50 a partir del miércoles 8 de abril, coincidiendo con la semana de la Jornada Retro de LALIGA.
Antes de su llegada a las tiendas físicas, los aficionados que son ‘Socio VCF' han tenido la oportunidad de adquirir este viernes una de las 300 primeras camisetas en la Tienda Online del Valencia CF, a un precio de 100 euros. El plazo comenzaba a las 10 horas y a las 10:50 el club anunciaba que se habían agotado.
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